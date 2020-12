Il fidanzato di Rosalinda rompe il silenzio: Giuliano spiega cosa prova per la siciliana

Questa edizione del Grande Fratello VIP sarà ricordata anche per tutto quello che è successo sia in casa che fuori. E Rosalinda Cannavò entrata in casa come Adua del Vesco, è certamente una delle protagoniste del GF VIP 5. Amatissima soprattutto in Spagna e anche in Brasile, per la sua amicizia con Dayane Mello ma anche per la sua storia, la Cannavò sta un po’ meno simpatica ai telespettatori italiani. Ma ha una schiera di fan che continuano a sostenerla da mesi ormai. E c’è anche una persona speciale che continua a fare il tifo per Rosalinda. Parliamo di Giuliano, il suo fidanzato. In queste settimane sul suo conto si è detto e scritto di tutto. In occasione del Natale, visto che Giuliano non aveva mandato il video a Rosalinda, si era pensato che alla fine avesse deciso di lasciarla; per molti sarebbe stata la scelta ovvia, visto l’atteggiamento di Rosalinda. La Cannavò dal canto suo in casa stupiva tutti: se da un lato si concedeva a baci passionali nel magazzino a Dayane, dall’altro diceva di essere in attesa di una proposta di matrimonio. Un atteggiamento un po’ incoerente che avrebbe potuto infastidire Giuliano.

Giuliano torna sui social e dichiara il suo amore per Rosalinda

Ma il fidanzato di Rosalinda non si fa turbare dagli eventi, anzi. In questi giorni si è detto che Giuliano non aveva molta voglia di fare il regalo di Natale a Rosi. Il siciliano ha però smentito tutto raccontando sui social che nessuno lo ha dovuto convincere e che di certo non avrebbe potuto mancare l’occasione per far arrivare a Rosalinda un suo pensiero.

“La seguo, la supporto e la amo alla follia nel bene e nel male” ha scritto Giuliano sui social chiedendo a tutti di smetterla di condividere notizie non vere. Le etichetta come fake news e ribadisce di essere innamoratissimo della sua Rosi.

Giuliano ricorda anche che non ha smesso di seguire Rosalinda e che continuerà a sostenerla sempre.