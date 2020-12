Il Gf Vip 5 a Capodanno: come sarà il veglione con i vipponi?

Oggi andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP 5 dedicata alle dinamiche della casa, e scopriremo anche il nome del concorrente che sarà eliminato in modo definitivo dal gioco. Ma c’è grande attesa, anche per la puntata del reality di Canale 5 che andrà in onda a Capodanno. Alfonso Signorini, dalla pagine di Tv, sorrisi e canzoni, ha spiegato che la puntata di Capodanno del GF VIp 5 sarà un vero e proprio show di intrattenimento: tanta musica, tanto spettacolo, sorprese per i vipponi e nessuna eliminazione. Tra l’altro nella puntata in onda venerdì sera non ci saranno neppure le nomination. A questo punto immaginiamo che i nominati della serata di oggi saranno al televoto per tutta questa settimana per poi scoprire solo lunedì prossimo cosa succederà. Anche nella casa del Grande Fratello VIP 5 i vipponi iniziano a pensare a come sarà la puntata del Capodanno.

Stefania Orlando parlando con i suoi compagni ha ipotizzato che ci sarà tanto spazio per musica e sorprese ma che forse le dinamiche del gioco saranno messe da parte per una serata. E non sbagliava.

Il Grande Fratello VIP 5 diventa il veglione di Capodanno di Mediaset

Alfonso Signorini, che ha passato il Natale da solo in casa, come ha raccontato ai concorrenti del GF VIP 5, si prepara invece per un Capodanno scoppiettante. Come sarà quindi questa puntata speciale del GF VIP 5?

Le parole del conduttore:

Sarà un veglione vero e proprio, non una puntata del GF. Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare. L’unica cosa che ho preteso è che fosse in diretta.

Signorini ha anche svelato che ci sarà la sua amatissima sfilata con i commenti di Tommaso Zorzi. Secondo alcuni sito di gossip e tv tra l’altro, nella casa del GF VIP 5 dovrebbero entrare e suonare anche Stash and The Kolors, magari fuori dalla porta rossa, come è successo con Arisa e Alberto Urso.

Secondo le ultime indiscrezioni tra l’altro, i vipponi potrebbero ricevere anche un’altra gradita sorpresa. Pare che Alfonso Signorini voglia dare a Fausto Leali una nuova possibilità, dopo la squalifica. Il cantante potrebbe quindi essere tra gli illustri ospiti della puntata ( per buona pace di Stefano Bettarini insomma).

Non solo, anche gli ex concorrenti eliminati saranno protagonisti. Faranno infatti un balletto molto divertente per salutare questo turbolento 2020. A lasciarsi scappare l’indiscrezione è stato Fulvio Abbate che si è detto pronto a scatenarsi scendendo in pista!