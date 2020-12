Giulia Salemi e Pierpaolo sempre più vicini tra baci e coccole sotto le coperte al GF VIP 5 (VIDEO)

Sta nascendo una coppia nella casa del Grande Fratello VIP 5 o forse è già nata? Sembrerebbe proprio di si. Ieri nella diretta, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno negato che il bacio dato per gioco era stato comunque un bacio vero. E hanno ammesso senza troppi giri di parole che tra di loro sta nascendo qualcosa e che adesso se la vivranno senza pensarci troppo. Via il freno a mano a quanto pare. Pierpaolo sembrerebbe aver capito che il pensiero per la sua ex Ariadna era solo mancanza di casa e di famiglia, ma che non avesse nulla a che fare con l’amore. Giulia ha capito che deve darsi una nuova possibilità, nonostante avesse deciso di non avere di nuovo una storia come era successo con Francesco Monte…Non ci sono quindi più lacci! Ed è così che Pierpaolo e Giulia in questo freddo pomeriggio di fine dicembre, si sono lasciati andare a coccole ed effusioni sotto le coperte nel letto della camera arancione mentre gli altri chiacchieravano tra giardino e soggiorno. Si sono ritagliati uno spazietto per loro. E’ il momento di fare sul serio?

Grande Fratello VIP 5: Giulia Salemi e Pierpaolo baci sotto le coperte?

Ovviamente i fan dei Prelemi sono in pole position in attesa di vedere anche un bacio passionale. Al momento però Giulia e Pierpaolo sembrano essere solo abbracciati, pronti per un bel pisolino.

Non a caso, visto che non stava succedendo nulla di eccezionale, la regia ha scelto di cambiare inquadratura. Si sentiva infatti solo il respiro di Pier e Giulia, stanchissimi dopo la diretta e una nottata all’insegna delle discussioni e dei chiarimenti.

I fan della coppia sognano già una storia d’amore da favola. E visto che i concorrenti del GF VIP 5 dovranno restare in casa altri due mesi, potrebbe davvero succedere di tutto!