Che nottata al GF VIP 5: vipponi scatenatissimi tra musica e balletti

Che nottata nella casa del Grande Fratello VIP 5. I vipponi felicissimi dopo la serata di Capodanno, hanno dimenticato tutti i litigi e si sono lasciati andare in una serata, anzi nottata, più che movimentata nella casa del reality di Canale 5. Complice anche la possibilità di fare musica dal vivo, con una console da dj che ha visto alternarsi Andrea Zelletta e Giacomo Urtis, i vipponi si sono davvero scatenati. Subito dopo la diretta si sono messi a loro agio con nuovi abiti, hanno cenato e hanno chiacchierato ma questa atmosfera di “serenità e pace” è durata pochissimo. Quando l’alcol in casa non manca, si sa che i nostri cari vipponi si scatenano e nella notte hanno regalato video che resteranno iconici in questa edizione del Grande Fratello VIP 5. Del resto sono stati tra i pochi in Italia a poter fare un trenino senza aver paura del contagio, a potersi abbracciare, a brindare senza le distanze. Ed ecco quindi che una discoteca in salotto era tutto quello che serviva per rallegrare l’ambiente e anche la notte di chi magari a casa era da solo e si è scatenato insieme a loro.

Manco a dirlo, tra i più accesi della serata, Tommaso Zorzi. L’influencer è stato vero e proprio mattatore della serata di Capodanno, cantando ballando e anche dando le previsioni a suo modo, secondo le stelle della casa. E poi ha messo via il suo fantastico abito su misura per vestire quello di Gilda e scatenarsi nella notte di Capodanno insieme ai suoi amici in casa! E che spettacolo….

Notte di musica e balli nella casa del Grande Fratello VIP 5

Giusto per capire il tenore di questa folle notte nella casa del GF VIP 5, vi mostriamo qualche video Pazzeska Milano io ti amo alla folliaaaaa💥



#GFVIP pic.twitter.com/qDdc9JRct1 — 𝕴vana (@UnaTifosa) January 1, 2021

Tutti scatenatissimi in casa #gfivip #GFVIP #GFVIP5 Tommaso Zorzi pic.twitter.com/yV6F1CWlbu — StanAccountStefyOrlandoCheMaiAvrebbeNominatoTommyZ (@StraTalk87) January 1, 2021

Buon anno a tutti!