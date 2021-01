L’ex ragazza di Mario Ermito è Valentina Paolillo: lui ne parla al GF VIP, lei condivide video sui social

Non è la prima volta che Mario Ermito nella casa del Grande Fratello VIP 5 parla della sua ex fidanzata Valentina Paolillo. Nella vita dell’attore, oltre alla bellissima ex miss Italia Francesca Testasecca infatti, c’è stata anche una altrettanto bellissima make up artist. Si tratta appunto di Valentina che è stata al suo fianco per oltre un anno e mezzo. Oggi Mario, tornando a parlare di questa storia, si è fatto riflessivo e ha iniziato a chiedersi che cosa prova davvero per Valentina. Lui non lo sa ma, anche se tra loro è finita da questa estate, la Paolillo in questi giorni sta condividendo i video di Mario che parla di lei nella casa. Tanti fans si chiedono come mai Valentina condivida i discorsi di Mario, alcuni l’accusano anche di essere in cerca di visibilità.

Mario Ermito parla della sua ex nella casa del GF VIP 5

Mario ha spiegato a Rosalinda e a Giacomo, che tra l’altro conosce bene Valentina, come mai dopo i mesi difficili del lockdown passati insieme, si siano lasciati. Rosalinda chiede curiosa se potrebbe esserci un ritorno. Mario spiega che non si sono più visti perchè forse sanno entrambi che riverendosi potrebbe esplodere una passione. “Io credo che tu debba imparare a stare senza una donna al tuo fianco, hai una sensazione di vuoto e sei sempre alla ricerca di una persona da avere al tuo fianco” ha detto Rosalinda cercando di capire i sentimenti di Mario.

Rosalinda infatti era molto amica di Mario nel momento in cui lui venne lasciato da Francesca e ricorda bene quello che succedeva. L’attrice siciliana ha quindi provato a capire se Valentina possa essere ancora importante per Mario, se lui la ami ancora. Non sanno entrambi, che la Paolillo sui social non si perde un discorso di Mario e forse, anche lei, prova ancora qualcosa.

Vedremo un confronto? In casa Mario ha continuato a parlare della sua relazione con Valentina ricordando anche i momenti belli insieme…Non ci resta che aspettare!