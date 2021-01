Sonia Lorenzini e il presunto flirt con Andrea Damante: tutta la verità

Giulia de Lellis dalle pagine del suo libro Le corna stanno bene su tutto, e nelle confidenze fatte alle sue bimbe, ha più volte parlato dei tradimenti ricevuti da parte di Andrea Damante. Non solo, ha anche fatto capire di aver parlato con alcune delle ragazze e di aver cercato anche prove per dimostrare le bugie che le erano state raccontate, e i tradimenti subiti. Per molto tempo si è parlato anche su molti siti di gossip, del fatto che Sonia Lorenzini, tra le ultime eliminate dal Grande Fratello VIP 5, potesse essere una delle persone con le quali il Dama aveva tradito la de Lellis. Oggi Sonia vuole fare delle precisazioni e spiegare qualcosa, negando di aver avuto anche solo un flirt con il DJ.

Sonia Lorenzini e Andrea Damante hanno avuto una relazione?

Nella sua chiacchierata con Gabriele Parpiglia per Casa Chi, la Lorenzini ha voluto finalmente parlare di questa storia, raccontando la sua versione dei fatti e quindi tutti i dettagli sulla vicenda.

Sono stata additata come una delle tante donne che si sono intromesse nel rapporto tra Giulia e Damante. Non sono mai voluta entrare nello specifico e raccontare dei dettagli. Ho sempre voluto risolvere le cose con i diretti interessati. Poi volevo anche tutelare la mia relazione e la persona che stava con me in quel periodo. Smentisco di essere la causa delle ‘corna stanno bene su tutto’.

Le voci sul suo conto però non sono arrivate per caso. Infatti tutto inizia dal fatto che Sonia era presente probabilmente una delle sere in cui Andrea ha incontrato una ragazza con cui ha tradito Giulia. La Lorenzini spiega:

Però una parte di verità c’è. Posso dirvi che io ero a casa di qualcuno dopo una serata in discoteca, ma eravamo in compagnai di altre persone. Eravamo diversi, c’era Andrea e anche una ragazza che era in discoteca con noi. Sono passati 2 anni almeno. C’era questa ragazza e altre due persone di cui non faccio i nomi, che parlino loro. Non me la sono sentita di raccontare di quella serata a Giulia.

Nella sua chiacchierata con Parpiglia poi, Sonia ha aggiunto: