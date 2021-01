Iostocongiulia: tutta la verità dopo il video di Salvo Veneziano e il like del padre di Pretelli

A quanto pare alla famiglia di Pierpaolo Pretelli la relazione tra il bel lucano e Giulia Salemi proprio non è andata giù. Quando Pierpa si era avvicinato a Elisabetta Gregoraci, ed era lo zerbino di Italia, non ci sembrava che ci fossero così tante rimostranze, a proposito del dover volare da soli. Sta di fatto che da qualche giorno sui social è nata una sorta di caccia alle streghe e Giulia Salemi è finita nel mirino di qualcuno. Tra gli altri anche Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello ( squalificato lo scorso anno ma con il dente ancora avvelenato) ha accusato la Salemi di essere una ragazza che casualmente, trova l’amore in ogni reality al quale partecipa ( non ci risulta che durante Pechino Express lo abbia fatto, per dire). Al video con la battutaccia di Veneziano, il padre del Pretelli ha messo il suo like per far capire da che parte sta, insomma…Ma sui social i #prelemi e anche i sostenitori di Giulia Salemi ci tengono a ricordare a tutti che la ragazza, nel reality spagnolo al quale aveva partecipato, non aveva avuto nessuna relazione.

Veneziano aveva condiviso sui social il video di un incontro sotto le coperte che però tale non era. Si vedevano solo alcuni frame e ben poco si capiva di quello che era successo realmente.

Ma è vero che Giulia anche in quel caso aveva trovato l’amore? Vediamo tutta la verità con una premessa: se anche la Salemi avesse avuto un altro ragazzo anche in Spagna in quel reality, che problema sarebbe? Forse sarebbe un problema solo suo, della gestione di rapporti. Ma non di certo nostro che non abbiamo nulla a che fare con la sua vita…

Tuttala verità sul video di Giulia Salemi con Abraham Garcia per MTV Super Shore

Giulia aveva ben specificato che non c’era stata nessuna relazione durante il gioco, quello che si era visto, era solo finzione:

Sono stata felice di aver fatto parte di un nuovo programma in tv in cui è venuta fuori la mia vena comica, ho avuto modo di farmi conoscere al pubblico come la vera Giulia. Ti faccio una confessione, da quasi due anni sono casta. Non faccio l’amore. Forse è l’input persiano che mi ha dato la mia mamma che mi ha sempre detto che un ragazzo deve corteggiarmi, che prima di fare sesso bisogna essere innamorati. È già un miracolo che non arriverò vergine al matrimonio

Ci viene da dire che è davvero imbarazzante che si debba puntare il dito contro una ragazza che sta partecipando a un GIOCO un reality, arrivando a offendere, insultando. Ma del resto continua a succedere sui social, dalle minacce al marito di Stefania a quelle ricevute dalla famiglia di Tommaso Zorzi. Non ci sono ormai limiti nel comprendere dove inizia la vita reale e finisce il gioco. E tutto questo è davvero vergognoso.