Elisabetta Gregoraci assente al GF VIP 5? Vacanze con Nathan per la Befana

Potrebbe non essere presente questa sera Elisabetta Gregoraci nella nuova puntata del Grande Fratello VIP 5 in diretta il 4 gennaio 2021. E il motivo è molto semplice: come hanno potuto constatare i suoi followers infatti, Eli, dopo la puntata di Capodanno del reality di Canale 5, ha raggiunto suo figlio Nathan Falco a Dubai. Il ragazzo era volato negli Emirati in compagnia di papà Flavio Briatore e sempre lì aveva salutato il nuovo anno, lontano da mamma Elisabetta. La Gregoraci però ha subito fatto le valigie per raggiungere Nathan Falco, postando sui social le immagini delle loro vacanze insieme sotto il sole del deserto. Dalle passeggiate al mare, alla corsetta passando per le cene nei lussuosi ristoranti. Nathan ha riabbracciato la sua mamma iniziando quindi anche al suo fianco il nuovo anno!

Elisabetta Gregoraci salta la puntata del GF VIP 5 di oggi?

E’ quindi facile pensare che la Gregoraci non rientrerà in Italia in questi giorni anche perchè, seppur per motivi di lavoro, pensare di vederla in uno studio televisivo dopo un viaggio a Dubai, forse non rispetterebbe quelle norme di sicurezza di cui tanto si parla. Sarebbe quindi la prima puntata, dopo il suo abbandono al reality, nella quale non ci sarebbe! Peccato perchè quasi certamente questa sera si parlerà anche della storia nata in casa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e la Gregoraci avrebbe di certo potuto dare il suo prezioso contributo.

Mentre Elisabetta si gode le sue vacanze di Natale a Dubai, nella casa c’è ancora chi parla di lei. Pierpaolo negli ultimi giorni ha messo in evidenza le differenze del suo rapporto con Giulia Salemi, spiegando come sia stato predisposto verso la Gregoraci ma anche come lei, non abbia mai dato modo di iniziare un qualcosa; chiaramente con Giulia è diverso ma probabilmente, se anche la Gregoraci non sarà presente oggi, ci sarà modo di parlarne in altre puntate!