Il post di Francesca Barra contro il GF VIP 5 in difesa delle donne piace anche a Ilary Blasi

Francesca Barra nel suo post su Instagram ha preso una posizione contro le parole di Antonella Elia viste nella diretta del Grande Fratello VIP 5 di lunedì sera. Lo hanno fatto a dire il vero tutti, ma del resto, cosa ci si poteva aspettare da Antonella Elia? Troppo presto abbiamo dimenticato tutto quello che di pessimo ha fatto nella casa del Grande Fratello da concorrente, premiandola addirittura con una sorta di promozione, lei che aveva finto di essere aggredita da Patrick…Insomma le scelte bizzarre di Mediaset per questo Grande Fratello sono alquanto discutibili e staremmo qui ore per ribadire che questo reality nasce male, sin dal principio. E a condividere le parole di Francesca Barra, in difesa di Samantha de Grenet ma in generale di tutte le donne che ricevono offese gratuite sul loro aspetto fisico ( che tra l’altro poi se la de Grenet è grassa, allora compriamo subito un bel paio di occhiali alla Elia perchè Samantha è semplicemente bellissima), c’è stata anche Ilary Blasi, non proprio una che con Canale 5 non ha nulla di cui spartire insomma…

Prima di riportarvi le parole di Francesca Barra ricordiamo che Samantha de Grenet è stata imbarazzante quando ha detto a Stefania Orlando determinate cose. Ma se non è stata squalificata ed è ancora in gioco, questo non ne fa di lei poi una martire. Per cui Antonella Elia non è libera di sparare contro di lei, per intenderci e le offese fatte in diretta, sono state pessime.

Le parole di Francesca Barra sui social

La giornalista fa notare che il siparietto visto in tv non è stato dei migliori, anzi: