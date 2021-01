Giulia e Sangiovanni tenero amore ad Amici 20 ma il cantante è deciso: prima la musica

Sta sbocciando un nuovo amore ad Amici ? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare da quello che abbiamo visto nel day time di Amici 20 in onda oggi, 8 gennaio 2021. Le immagini si riferiscono probabilmente al rientro dalle vacanze dei ragazzi…Giulia e Sangiovanni sembravano essere particolarmente vicini ma i compagni facevano notare alla ballerina che forse lei era un po’ “sottona” nel senso che, inseguiva Sangiovanni. Per esempio una sera lui era andato a dormire senza dirle nulla, senza neppure salutarla e lei gli è andata dietro, quasi a “elemosinare” un saluto. Un atteggiamento che, secondo i compagni di Giulia, non andava bene. E a domanda “cosa provi per lui” Giulia aveva parlato di una sorta di cotta, non sapendo che cosa provava davvero. Ma pare che tra i due ci sia stata una vera e propria evoluzione nei sentimenti, che ha portato baci e abbracci anche in casa.

Sangiovanni e Giulia sboccia l’amore ad Amici 20

E’ stato Sangiovanni poi, come si è visto nel day time di oggi di Amici, ad affrontare il discorso. Ha spiegato a Giulia che nutre un sentimento verso di lei, che le piace dargli dei baci, che ci pensa se non gliene dà uno. Che la cosa che c’è tra di loro è sicuramente importante. Allo stesso tempo però il cantante ha anche detto che è ad Amici per fare musica e che non permetterà a niente e a nessuno di distrarlo da quello che il suo obiettivo. Per questo motivo ci tiene a chiarirlo subito. Giulia sembra comprendere il discorso che Sangiovanni le ha fatto. E se è vero che è importante la musica, è anche vero che quello che c’è tra di loro non può passare in secondo piano.

Per il momento l’amore sembra aver trionfato. Sarà solo una infatuazione oppure tra il cantante e la ballerina nascerà una bella storia d’amore?