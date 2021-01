Pierpaolo Pretelli riflessivo sul caso Alessio: “Non voglio essere preso in giro”

La persona che è andata fuori dalla casa a urlare a Pierpaolo Pretelli di stare attento, forse non pensava che avrebbe scatenato questa reazione. E invece l’ex velino, dopo aver ascoltato le rivelazioni fatte, ha iniziato a porsi delle domande. “Attento a Giulia, lei è fidanzata con Alessio” ha urlato una persona fuori dalla casa del GF VIP 5. Le parole di questa persona hanno messo in crisi Pierpaolo. L’ex velino specifica subito che non crede al fatto che Giulia sia davvero fidanzata con un altro uomo ma questa cosa lo ha portato a riflettere. Pensa a cosa faceva Giulia prima di entrare in casa, pensa a come potrebbe essere insieme agli altri. E allora si allontana.

Pierpaolo Pretelli in crisi dopo le parole fuori dalla casa

Andrea Zelletta, Andrea Zenga e anche Stefania Orlando, provano a spiegare a Pierpaolo che deve concentrarsi su quello che sta succedendo in casa, senza dare retta a quello che si dice fuori. Ma Pier ribadisce: “Me la prendo sempre in quel posto. Io adesso mi sto facendo delle domande su come sarà lei fuori. Sto riflettendo, la cosa nasce e muore qui ma io mi sto facendo delle domande su questa cosa. Io non cambio le mie idee ma lì per lì ci sono rimasto.”

Secondo Zelletta in qualche modo questa potrebbe esser stata anche una reazione dettata dalla gelosia. Invita però il suo amico a non dar retta a tutte le cose che si dicono. “Si la pulce mi entra, io però me la faccio uscire” ha detto Pierpaolo. Andrea gli ha anche ricordato che Giulia è andata oltre al fatto che lui fino a poche settimane prima fosse invaghito della Gregoraci e che forse anche lui dovrebbe smetterla di pensare a troppe cose e fidarsi di lei.

In casa invece Giulia continua a ribadire il suo punto di vista: non ha nessun fidanzato e sarebbe una pazza a comportarsi come sta facendo con Pierpaolo se lo avesse. “Chi mi conosce sa bene che non sarebbe proprio da me iniziare un qualcosa se avessi un fidanzato” ha detto Giulia che si dice tranquillissima delle sue cose. Allo stesso tempo però non ha potuto fare a meno di notare che Pierpaolo ha avuto una reazione sicuramente molto forte.

Di certo dopo la sfogo di Pier, Giulia vorrà avere un confronto con lui per chiarire questa situazione. Vedremo che cosa succederà.