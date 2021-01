Il cachet di Antonella Elia: quanto guadagna tra battute imbarazzati e trash al GF VIP 5?

Quanto guadagna Antonella Elia per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello VIP 5?

Il pubblico di Canale 5 ha la memoria abbastanza corta. Fino a qualche mese fa Antonella Elia era stata eletta ( giustamente) una delle peggiori concorrenti del Grande Fratello VIP. Del resto con le sue sceneggiate in casa, con le pessime accuse e offese rivolte a Valeria Marini, con le liti in cui si è arrivato quasi alle mani…Non poteva che essere così, per non parlare poi delle accuse gravissime fatte a Patrick, reo, a suo dire, di aver alzato le mani contro di lei. Accuse gravi che avevano indignato il pubblico sui social. Lo stesso pubblico che poi, una volta ricevuto il ruolo di opinionista al Grande Fratello VIP 5, sembrava aver dimenticato tutto. Sono servite le pessime frasi pronunciate contro Samantha de Grenet, le offese a Elisabetta Gregoraci e mille altre uscite di pessimo gusto maturate negli ultimi tre mesi, per ricordare che forse, la Elia, quella promozione a opinionista, al GF VIP 5, non la meritava. Era una protetta nella casa, e continua a esserlo. Perchè far passare impunite le cose che ha detto a Samantha de Grenet, in quanto donna, prima che concorrente di un realty, è parecchio imbarazzante. Ma in questa edizione del GF VIP, sono di casa i favoritismi, per cui, non ci meravigliamo più di nulla.

Nelle ultime ore però, dopo un articolo di Roberto Alessi, si discute molto anche sul cachet della Elia: quanto guadagna Antonella nel ruolo di opinionista nel reality di Canale 5?

Roberto Alessi ha rivelato: