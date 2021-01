Cecilia Capriotti parla di razzismo ed Enock attacca: “Ha detto cose più gravi di Fausto Leali”

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 spesso si prendono discorsi che forse sarebbe meglio evitare, anche perchè non si ha in alcuni casi, la lucidità di comprendere il peso di alcune affermazioni fatte; in questa edizione del Grande Fratello VIP è successo diverse volte e i concorrenti hanno fatto tanti scivoloni. Poche ore fa Cecilia Capriotti ha fatto delle considerazioni, nulla di particolarmente esagerato, va detto, che però hanno destato qualche perplessità. E’ una sua opinione che però forse, non rispecchia davvero quella che è la situazione in cui si vive nel nostro paese.

La Capriotti ha dichiarato: “In Italia il razzismo non esiste più, lo è stato dimostrato anche qui ( intendendo nella casa del Grande Fratello VIP 5) Enock è stato trattato da Dio… Quello è l’importante”.

L’ex concorrente non la pensa però proprio come Cecilia e via social, ha voluto subito dire la sua in merito.

La risposta di Enock alle parole di Cecilia Capriotti

Enock ha quindi spiegato che certe cose, bisogna viverle, solo dopo se ne può parlare. E via social ha commentato:

Ecco noi ridiamo e scherziamo ma psicologicamente da dove parte il razzismo per i bambini, Proprio da delle fiabe raccontate in maniera errata in quanto non è viene l’uomo nero’ ma in realtà è ‘viene il lupo nero’. Sono stati effettuati svariati studi a riguardo infatti molti bambini sono terrorizzati da un colore di pelle più scuro perché associano il racconto dei genitori ecc ecc.. Lo dico perché in prima persona mi è già successo. Raccontate le storie vere ai vostri figli, non storie che un giorno avranno paura della persona del colore diverso…

Ed entrando nello specifico, rispondendo alle parole di Cecilia, Enock ha aggiunto: