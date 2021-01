Amici 20, la richiesta di Arisa non viene accolta: Arianna va in sfida per volere dei compagni

Nel day time di Amici 20 in onda oggi prima su Canale 5 e poi su Italia 1 si è parlato di quello che era successo prima di Natale, quando i ragazzi erano stati richiamati dalla produzione per via dello stato in cui si trovava la casa. Molta sporcizia, grande disordine, tante cose che i ragazzi non hanno mai tenuto al loro posto. La produzione aveva deciso di far scegliere agli allievi tre persone da mandare in sfida e i tre nomi erano stato fatti. Rosa ha superato la sfida, ed è rimasta nella scuola. Riccardo invece sabato scorso ha lasciato Amici 20 e la cantante rimasta ancora con una sfida in sospeso è Arianna. Considerato il fatto che la cantante ha fatto già due sfide, una la scorsa settimana, e visto il cambio di atteggiamento di tutti, incluso anche il comportamento di Arianna, Arisa, la sua coach, aveva chiesto di mutare la punizione. Aveva quindi chiesto alla produzione di far fare le pulizie ad Arianna, di darle altri compiti ma non di mandarla in sfida. La produzione ha deciso di affidare la scelta finale a ragazzi che questo hanno quindi discusso in merito.

Amici 20 news: dopo la proposta di Arisa la decisione della classe

Poche le persone a pensare che Arianna non dovesse andare in sfida, tra queste Evandro, che già dopo la scelta dei tre nomi , settimane fa, si era dimostrato pentito. Anche Sangiovanni ha invitato i suoi compagni a ripensarci, ma sono tanti i ragazzi che pensano che Arianna, da quella lezione non abbia imparato proprio nulla. Del resto che i compagni abbiano una pessima idea su Arianna lo si è capito, e lei non fa quasi nulla per fargliela cambiare. Leonardo è stato quello che in modo più esplicito le ha fatto capire che non crede al suo cambiamento e a quello che ha detto anche in occasione dell’uscita di Kika per cui pensa che si debba fare la sfida, come prima di lei l’hanno fatta Riccardo e anche Rosa. A quanto pare anche tutti gli altri, a parte un paio di allievi, la pensano come lui ed è per questo che hanno deciso di proporre di fare comunque la sfida. La produzione ha poi valutato le risposte dei ragazzi, decidendo di mandare Arianna in sfida.

La cantante si è detta comunque pronta a fare la terza sfida, comprendendo anche le ragioni dei suoi compagni. Al momento ha accettato di buon grado, vedremo quando affronterà la preparazione se continuerà ad avere lo stesso entusiasmo.