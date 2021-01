Pierpaolo in crisi dopo il colloquio con la psicologa mette in dubbio Giulia. Fan protestano: lavaggio del cervello

E’ stata una serata turbolenta per Pierpaolo Pretelli quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 5. Dopo aver capito che fuori, sta succedendo qualcosa che lui non immagina, l’ex velino ha chiesto un colloquio con la psicologa e ha deciso poi di raccontare a Giulia Salemi quello che ha capito da quella che lui ha definito “una chiacchierata”. Ha prima detto a Giulia che avrebbe avuto tre domande da farle e poi le ha chiesto di parlare insieme in sauna. In tutta sincerità, la prima parte del discorso che Pierpaolo ha fatto a Giulia, non aveva nè capo nè coda ed era complicato capire quali fossero i suoi dubbi. Il nocciolo della questione, ci sembra di aver capito, è che Pier inizia a chiedersi se le cose non siano avvenute troppo di fretta “dopo quello che c’era stato con Elisabetta” ( che cosa c’era stato poi lo dobbiamo ancora capire). Il discorso di Pierpaolo è stato così contorto che i fan della coppia, ma in generale quelli del Grande Fratello VIP, hanno iniziato a chiedersi se non ci fosse stato una sorta di “lavaggio del cervello”. C’è stato persino chi, ascoltando le parole di Pierpaolo, ha parlato di manipolazione.

Il discorso di Pierpaolo Pretelli che mette in discussione il suo rapporto con Giulia Salemi

Proviamo a riassumere le frasi principali del discorso di Pierpaolo che a un certo punto ha anche detto che forse in lui ha prevalso l’istinto, tanto da portare Giulia a ricordargli che sono essere umani, non animali. La Salemi ha ascoltati persino con troppa calma le parole di Pier. Ma vediamo il succo di quello che è stato detto ieri in sauna:

Secondo molti ( citando anche inquilini in casa) io sono stato troppo veloce nell’iniziare questa cosa con te. Quindi secondo te il mio agire è stato troppo veloce? Anche il parere di oggi, di qualcuno di oggi che ha detto che è stato un istinto da uomo, capisci a me? Forse non ho avuto il tempo di capire. Quindi forse con più tempo sarebbe cambiato qualcosa? Giuly io ho una visione, da quella persona mi è stata data un’altra ottica, lei ha un’altra visione. Perché gli altri dicono che siamo stati affrettati? Dentro dove sai tu ho preso ceffoni in senso metaforico e sono uscito frastornato. […] Credo che avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta.

Mentre Giulia cercava di dire qualcosa Pierpaolo si giustificava ricordandole che in ogni caso “giocano nella stessa squadra” e che tutto questo non avrebbe cambiato le cose tra di loro. Lei continuava a ribadire che non vuole in nessun modo prendersi una seconda tramvata…

Ed ecco un altro estratto del discorso:

Ma quale veloce, è stata una cosa graduale la nostra. Con più tempo? Non cambia un ca**o. Io sto bene con il processo graduale che abbiamo avuto. Mi auguro di non essere la seconda scelta, certo. Sento che sto molto bene, non è stato veloce e abbiamo seguito il nostro istinto. Ho dato il mio massimo, se non basterà per te amen, me ne farò una ragione. Se tu mi fai queste domande mi metti dei dubbi però. Non mi far soffrire, non mi far star male e non mi prendere in giro

Le parole di Pierpaolo hanno rimesso in dubbio anche il suo reale interesse per la Salemi, forse non in casa ma sicuramente fuori, dove migliaia di telespettatori continuano a chiedersi il senso del discorso fatto ieri…

Alla fine i due si sono baciati e sembra che tra di loro sia tornato il sereno mentre al pubblico che guarda da casa, i dubbi restano.