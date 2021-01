Tommaso Zorzi capisce che il GF VIP 5 sarà prolungato e non la prende benissimo: i vipponi lasceranno la casa?

Qualche giorno fa la mamma e la sorella di Tommaso Zorzi, dopo il disperato sfogo di Maria Teresa Ruta, avevano fatto notare che forse, per il Grande Fratello VIP 5, sarebbe arrivato il momento di spegnere le luci e mandare tutti a casa, ricordando che si è un gioco, ma che in gioco ci sono delle persone, esseri umani con emozioni. Persone che sono chiuse in quella casa da 4 mesi e che dovranno stare ancora un altro mese e mezzo senza riabbracciare le persone a loro care. Molti spettatori si sono uniti a questo appello della mamma di Tommaso facendo anche notare che sarebbe quanto meno corretto, dire il prima possibile che la data della finale non è l’8 febbraio ma il 26. Potrebbero sembrare solo pochi giorni di differenza ma per chi non abbraccia una persona cara da ben 4 mesi, anche una sola ora potrebbe cambiare tutto. Chi segue il reality durante la diretta su Mediaset Extra sa bene che molti vipponi fanno il conto alla rovescia e già da giorni non vedono l’ora che arrivi la finale per poter finalmente uscire.

Anche per questo poi, in casa si respira una atmosfera di piattume. Nessuno sembra essere interessato alle dinamiche, alle clip, a mettersi in mostra. Soprattutto chi in quella casa ci sta da oltre 4 mesi, vuole solo una cosa: che arrivi il grande giorno e via.

Ma ieri Tommaso si è accorto, parlando con Samantha de Grenet che forse questa finale non è poi dietro l’angolo e ha deciso di indagare.

Tommaso Zorzi scopre che il GF VIP 5 non terminerà l’8 febbraio

Chiacchierando con Samantha, Tommi ha quindi intuito che il GF andrà in onda oltre l’8 febbraio:

Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo. Se ti sto studiando? Certo, cerco di capire.

Mediaset ha deciso di mandare in onda il GF VIP 5 contro Il Cantante mascherato e quindi il reality durerà per tutto il mese di febbraio. Il che ci può anche stare, ma sarebbe stato sicuramente corretto, dire ai concorrenti del nuovo prolungamento, cosa che non è stata fatta.

Sono entrato e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno ‘non lo sappiamo’. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?

Tommaso ha fatto capire che non si può arrivare a questo punto. Ma è anche chiaro il giochetto che si sta facendo: dirlo il più tardi possibile in modo da cavarsela con un “vabbe mancano solo due settimane, siete stati qui 5 mesi, che volete che siano altri 15 giorni”.

Ma i vipponi accetteranno di restare?