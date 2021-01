Natalia Paragoni si “ribella” al prolungamento del GF VIP 5 e fa una dedica al suo Andrea Zelletta

Natalia Paragoni non vede l’ora di poter riabbracciare il suo Andrea Zelletta. Ieri, ha preparato le sue cose ed è tornata nella casa a Milano dove attende di poter riabbracciare il prima possibile il suo fidanzato. In realtà manca oltre un mese e mezzo alla fine del reality di Canale 5 ma Natalia, come altri parenti dei concorrenti del Grande Fratello VIP 5, via social fa sentire la sua voce. Anche lei, dopo quello che è successo a Maria Teresa, e dopo le voci che circolano sulle crisi dei concorrenti in confessionale, dice no, come parte del pubblico, al prolungamento del Grande Fratello VIP. Per tutta la giornata ieri in tendenza, c’è stato proprio l’hashtag #noalprolungamentodelGFVIP tramite il quale, i telespettatori hanno cercato di far notare che i concorrenti non sono cavie da laboratorio ma persone e che è arrivato il caso di farla finita. Lo aveva detto anche la mamma di Tommaso Zorzi qualche giorno fa. Dai social invitava tutti a riflettere sul senso di andare avanti, visto che ci sono persone, come suo figlio, che in quella casa ci sono da 4 mesi.

Natalia ha dimostrato di essere tra le persone che vogliono che il GF rispetti la seconda data di chiusura, quella dell’8 febbraio e per questo si è anche preparata ad accogliere a Milano il suo Andrea. Poi ha postato sui social anche una dolcissima dedicata per Zelletta.

Natalia Paragoni dice no al prolungamento del GF VIP 5 e poi fa una dedica ad Andrea

Le parole di Natalia sui social: