Nottataccia per Giulia Salemi delusa da tutti: neppure Pierpaolo la capisce

E’ stata una nottata da dimenticare quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello VIP 5. Giulia Salemi in particolare, non si è sentita compresa. Tante piccole cose messe insieme l’hanno destabilizzata e alla fine ha avuta una vera e propria crisi. Prima se l’è presa con Tommaso poi anche con Rosalinda, che a suo dire, non le sarebbe stata vicino in un momento in cui forse ne aveva bisogno. Poi la ragazza si è scagliata anche contro Pierpaolo Pretelli contro il quale ha mosso delle accuse che anche Elisabetta Gregoraci aveva fatto all’ex velino, con le parole che di più gli fanno saltare i nervi. Giulia infatti ha accusato il suo amico speciale di essere un ragazzino, poco sensibile di fronte ai suoi bisogni di attenzione.

Tra le altre cose in particolare, Giulia se l’è presa perchè Pierpaolo ha pensato che fosse gelosa di Dayane. La Salemi, sfogandosi con Stefania, dice di non essere gelosa. “Nessuno se ne accorge, sono tutti presi da loro stessi, da domani farà la stessa cosa” ha detto la Salemi a Stefania. “Sono stanca di capire tutti quando io non vengo compresa, sono stanca di tutto, qua fuori e in generale” ha detto Giulia a Stefania in camera da letto. “Stasera purtroppo mi è partito lo sfogo, forse per i due calici di vino” ha continuato la bella influencer.

Giulia Salemi nottataccia: litiga con Pierpaolo in casa

Pierpaolo e Giulia hanno avuto una forte discussione tanto che l’ex velino è anche andato a dormire senza salutare la Salemi. In una serata in cui erano tutti un tantino brilli, Tommaso Zorzi ha deciso di andare poi a chiamare Pierpaolo, dicendo che Giulia stava piangendo. Tutti insieme sono andati quindi in lavatrice per affrontare il discorso. Hanno cercato di capire che cosa provasse Giulia ma la cosa non si è risolta per il meglio visto che la Salemi aveva chiesto a Pier di fermarsi a dormire con lei ma lui non ha accettato…

La domenica porterà consiglio? Forse i ragazzi in casa sono tutti scossi anche dalla notizia relativa alla durata del GF VIP 5 visto che ieri qualcuno fuori ha urlato che si andrà avanti fino al 26 febbraio.