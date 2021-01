Tra Mario Ermito e Giacomo Urtis c’è davvero qualcosa? La risposta dell’attore

Tra i protagonisti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 17 gennaio 2021, ci sono stati anche Mario Ermito e Giacomo Urtis che voluto dire la loro verità sul chiacchiericcio che si è scatenato in questi giorni. Non è stata infatti solo Francesca Cipriani a dire di aver visto delle effusioni tra i due; ma ci sono state anche altre persone vicine a Giacomo Urtis che hanno detto di essere a conoscenza del flirt tra lui e Mario. C’è stato anche chi ha detto che dentro la casa sarebbe successo qualcosa. E’ questo il motivo per il quale, da giorni, si parla di questa possibile nuova coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP 5.

Mario però ha voluto mettere i puntini sulle i, spiegando che cosa c’è davvero tra di loro.

Tra Mario Ermito e Giacomo Urtis c’è qualcosa? Risponde l’attore da Live

Mario spiega quindi quello che è il rapporto tra lui e Giacomo che si sono trovati benissimo nella casa del GF VIP ma in quanto amici. E racconta:

Io e Giacomo all’interno del GF Vip abbiamo stretto una bella amicizia. Era il mio compagno di marachelle, una persona fantastica. Tutto questo gossip è nato dalla battuta che non ho un tetto sopra la testa. Ho convissuto 6 mesi con la mia ex, poi sono partito per la Spagna per girare un film e quando sono tornato stavo cercando casa e mi hanno chiamato al GF.

Ermito ha quindi detto che diffiderà Francesca Cipriani per quello che ha detto: