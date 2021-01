Mario Ermito e Giacomo Urtis sono la nuova coppia nata al GF VIP 5?

Da ieri mattina non si parla d’altro. Non solo la bomba lanciata a Mattino 5, dove si era parlato della nascita di una coppia che nessuno avrebbe mai immaginato, per quanto improbabile, ma poi anche le testimonianze social, passando per i commenti di uno dei diretti interessati. Pare che nella casa del Grande Fratello VIP 5 nelle ultime settimane sia nata una coppia. E questa coppia sarebbe formata da Mario Ermito e Giacomo Urtis. Nessuno se lo aspettava a quanto pare, perchè Mario ha sempre avuto solo ragazze nel suo passato…Chiaramente al momento sono tutte illazioni, anche se Mario, avrebbe potuto smentire queste voci, cosa che non ha fatto.

Lo avevamo lasciato in diretta dire che una volta fuori, avrebbe chiesto ospitalità a Giacomo Urtis, essendo rimasto a Milano senza un tetto. Ma tutti hanno pensato al bel rapporto di amicizia che era nato nella casa del Grande Fratello VIP 5 nelle ultime settimane.

Giacomo Urtis e Mario Ermito sono una coppia?

Stando ai rumors però, oltre che alla bella amicizia, ci sarebbe anche altro. Si parla persino di foto che testimonierebbero delle dolci effusioni che i due si sarebbero scambiati forse anche una volta fuori dalla casa. Sui social c’è chi parla di testimonianze, di racconti che Giacomo avrebbe fatto una volta uscito dal gioco. Urtis avrebbe raccontato di teneri scambi affettuosi nella notte, anche nella casa del Grande Fratello VIP 5. Sarà Vero?

Quando ieri se ne era parlato anche a Mattino 5, tutti avevano pensato a Guenda Goria e Filippo Nardi, visto che parlava di una coppia “improbabile”. E invece poi anche una cara amica di Giacomo, Deianira Marzano, aveva confermato questa affinità tra il chirurgo dei vip e Mario. Ermito però al momento non ha confermato o smentito la cosa. I due in casa erano molto uniti ma si è sempre pensato a una bellissima amicizia.