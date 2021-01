Amici 20 tre cantanti al televoto: Arianna, Leonardo ed Evandro rischiano il posto

Grandi emozioni per i ragazzi nella casetta di Amici 20. Ancora una volta uno scossone è arrivato per i cantanti messi alla prova da Rudy. Dopo la prova degli inediti, delle dirette instagram, arriva un’altra sfida, ma solo per tre degli allievi della scuola di Amici. Zerbi infatti ha analizzato la situazione, deducendo che alcuni di loro dovrebbero trarre delle conclusioni, dopo i risultati ottenuti nelle ultime settimane. Per questo motivo ha chiesto ai tre cantanti arrivati ultimi nelle recenti classifiche, di scegliere un brano da cantare, in modo da mettersi ancora una volta in mostra e dare la possibilità al pubblico di fare una ennesima valutazione. L’obiettivo di Rudy è chiaro: non vuole che i ragazzi si illudano, devono confrontarsi con il mondo fuori e questo significa rimettersi sempre in gioco. Per questo motivo Leonardo, Evandro e Arianna sono finiti al televoto. Solo nella puntata di sabato sapranno quale sarà l’esito della sfida fatta e conosceranno anche il provvedimento preso da Zerbi.

Amici 20 news: tre cantanti al televoto, cosa succederà?

Leonardo ha deciso di cantare un suo brano, spiegando a Maria che in questo modo si sente più tranquillo perchè dà al pubblico una parte della sua vita. Essendo anche uno dei più grandi del gruppo, è più riflessivo e si è reso conto che questa potrebbe essere la sua ultima occasione ma vuole anche pensare positivo, visto che lui l’ultima volta non si è confrontato con il televoto. Anche Evandro ha scelto un suo inedito. Chi invece ha cantato una cover è stata Arianna che non si sente ancora pronta per la sua canzone. Maria le ricorda che è stata lei a scegliersi l’inedito che reputava migliore. Arianna spiega che le piace la canzone ma non si esprime ancora al meglio con quel brano, per cui ha scelto di cantare una cover.

Maria de Filippi ha poi spiegato ai ragazzi che solo nella puntata di sabato conosceranno il televoto ( non sappiamo se anche questo sabato si andrà in onda in diretta o se si registrerà nelle prossime ore lo speciale). In ogni caso il televoto è stato aperto e chiuso durante il day time di oggi, 21 gennaio 2021, per cui si ha già il risultato. Uno dei cantanti quindi, potrebbe anche essere a rischio eliminazione ma scoprirà tutto solo nello speciale.