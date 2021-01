Dayane Mello verso il trionfo al GF VIP 5 ma crolla per la lontananza di Sofia

Dayane Mello potrebbe vincere a mani basse questa edizione del Grande Fratello VIP 5 grazie al sostegno che le arriva dal Brasile. Lei neppure immagina tutto quello che sta succedendo fuori, dove tra l’altro, neppure troppo velatamente, i fan della brasiliana, mostrano come riescono a votarla senza rispettare le regole. Sui social spopolano i video di tutte le votazioni che arrivano dal Brasile ma sembra proprio che alla produzione del Grande Fratello VIP 5 tutto questo non interessi. Già perchè va bene dire abbiamo ricevuto 8 milioni di voti, senza però tenere in considerazione che almeno 5, arrivano dal Brasile, forse anche di più. E così in casa i concorrenti pensano di avere chissà quale seguito, mentre gli ascolti sono parecchio bassi e la percentuale di preferenze degli altri, se tolti Stefania e forse Tommaso, è praticamente pari a zero. Ne è stata dimostrazione la percentuale di voto racimolata da Urtis, quella di Ermito, quella della Capriotti e sarà di certo così anche nelle prossime puntate. L’unica che riesce in qualche modo a “godere” di qualche privilegio è Rosalinda, appoggiata dal grande esercito che Dayane ha in Brasile.

In realtà ci sarebbe un metodo per impedire che tutto questo succeda, accettare solo i voti regolare dall’estero, come hanno fatto anche a Ballando con le stelle, dove hanno odorato subito puzza di televoto fasullo. Ma questo non è successo fin’ora e a quanto pare non succederà ( eppure i video delle irregolarità circolano sul web che è una bellezza, forse qualche concorrente uscito dalla casa potrebbe avere qualcosa da ridire in merito…).

Dayane Mello in crisi: le manca la piccola Sofia

In ogni caso, mentre Dayane si candida a essere la prima finalista di questo Grande Fratello VIP 5, succede anche altro. La Mello sente la mancanza di sua figlia e proprio ieri ha avuto un crollo emotivo. Nonostante abbia avuto la possibilità di sentirla per telefono, si rende conto che dovrà stare almeno un altro mese senza vederla. A Samantha e Carlotta che hanno accolto il suo sfogo, ha spiegato che non l’aveva già vista per due mesi in lockdown, che ora sono passati 5 mesi da quando non la vede…E non è affatto facile.

A consolarla ci ha pensato anche Rosalinda che le ha ricordato che sta facendo tutto questo anche per lei. “Sei stata fortissima fino a ora, manca poco. Mettiti in testa che manca pochissimo. Tutta la parte più lunga e più dura è già passata” ha detto Rosalinda alla sua amica per rincuorarla.