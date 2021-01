Tommaso Zorzi e la nostalgia per Francesco. Oppini spera che non lasci il gioco

Questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5, ci potrebbe essere un risvolto clamoroso. Da giorni si parla di un possibile abbandono da parte di Tommaso Zorzi, e anche di Stefania Orlando che, sfiniti dall’ennesimo prolungamento del reality, potrebbero decidere di mollare. Fuori le voci sono giunte anche a Francesco Oppini che ha ringraziato Stefania per il suo modo di stare sempre vicina a Tommaso, e di saperlo prendere in tutte le circostanze. Nella casa invece anche Zorzi nella sua intervista con Giulia e Andrea per il formato Domenica VIP, ha parlato di quello che prova per Francesco. E di certo le parole di Tommaso hanno fatto piacere al figlio di Alba Parietti che continua a fare il tifo per lui.

Tommaso Zorzi e il sentimento per Francesco Oppini due mesi dopo l’arrivederci

Che cosa prova oggi Tommaso per Francesco, nonostante siano quasi due mesi di lontananza?

La risposta di Tommaso:

Oggi il mio sentimento è quello di grande affetto verso una persona che sarà un caposaldo delle mie relazioni. Ho dovuto trasformare con il tempo un’infatuazione in un’amicizia, che poi è un salto di qualità non una indietreggiamento. Uno deve imparare a non crearsi aspettative quando queste attese non ci sono.

E poi ha continuato:

Sarebbe egoista da parte mia rinunciare ad un rapporto amichevole perché lui non ricambia quello che ad un certo punto è stato il mio di sentimento. Io mi auguro che il tempo che siamo stati lontani sia stata la cura per questa mia sbandata. Io credo che il mio rapporto con Francesco Oppini sia vero, lui lo penso sempre, ogni giorno.

Questa sera probabilmente nella puntata del Grande Fratello VIP 5 si parlerà anche di questo. Scopriremo inoltre chi sarà la prima finalista di questa edizione del reality e anche chi saranno i candidati tra i maschietti ad avere la possibilità di staccare il biglietto per la finale. Tommaso Zorzi, resterà in casa a giocarsi questa possibilità?