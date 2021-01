Rosalinda turbata dopo l’incontro con Giuliano: tutti notano quel “ti amo” non detto

E’ stato un incontro anomalo, quello tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Se fosse passato solo un mese dalla reclusione, avremmo sicuramente commentato dicendo che la bella siciliana non prova nulla per il suo fidanzato, visto che non è stata capace di sussurrargli neppure un “ti amo” ma solo un amichevole ti voglio bene. Di mesi però ne sono passati 5 e nella casa del Grande Fratello VIP 5 di cose ne sono successe.

Non dimentichiamoci che, anche se oggi sembrano un po’ distanti, Dayane Mello e Rosalinda hanno avuto una amicizia molto forte che forse ha fatto capire alla Cannavò molte cose, una su tutte quella che probabilmente fuori ha bisogno di altro, non di un ex con cui è stata 9 anni senza però capirci molto. Perchè in fondo è vero, i due sono stati tutto questo tempo insieme ma non dimenticate che di mezzo c’erano le storie finte di Adua del Vesco e Gabriel Garko e quelle di Adua e Massimiliano Morra…Capirete bene che non è stata proprio una relazione da sogno.

Rosalinda certo non dimentica tutto l’amore che Giuliano le ha dato soprattutto nei momenti di difficoltà ma ieri, dopo la diretta, sfogandosi con Maria Teresa e Andrea Zelletta, ha anche fatto notare che lei nella casa di Giuliano c’era già andata. Vivevano già insieme, per cui il gesto delle chiavi non ha molto valore, visto che lui, dopo un mese che avevano iniziato al convivenza, le aveva detto che forse non l’amava.

Rosalinda in crisi dopo l’incontro con Giuliano

E’ per questo quindi che Rosalinda è andata in crisi dopo la diretta, arrivando anche a pensare di lasciare il gioco per capire che cosa la aspetta fuori. Maria Teresa e Andrea hanno cercato di comprendere il suo sfogo e di rassicurarla. Ormai manca poco, capirà pian pianino fuori che cosa prova davvero, con i suoi tempi.

Intanto fuori dalla casa, e anche dentro, tutti hanno notato che Rosalinda ha avuto la forza di sussurrare a Giuliano solo un “ti voglio bene” e non sembra provare, al momento amore per lui. Significherà qualcosa?