Tommaso Zorzi sbotta contro Giulia Salemi e tira in ballo anche Monte: “Non mi voleva”

Serata movimentata nel post puntata al Grande Fratello VIP 5. Il fatto che Giulia Salemi non abbia fatto il nome di Tommaso Zorzi per i candidati alla finale, ha fatto si che si creassero delle nuove dinamiche. E alla fine, Tommaso, dopo aver ascoltato le parole della sua amica ha deciso di spiegare in modo definitivo, quello che forse è il vero motivo per il quale per molto tempo non si sono sentiti e frequentati come prima. A quanto pare, come si evince dal lungo discorso che Tommaso ha fatto a Giulia, Francesco Monte non gradiva la presenza nella vita della Salemi del suo amico. Tommaso lo ha saputo da terze persone e ha preferito quindi prendere altre strade. Non solo. Tommaso ricorda anche alcune frasi che Monte, aveva pronunciato in casa, facendo ben capire che le sue idee si scontrano con quelle dell’ex tronista ( Zorzi ha ricordato il commento di Monte su un bacio tra due donne, ad esempio).

Ha quindi fatto un lungo discorso alla Salemi che dal canto suo ha provato a dire che in ogni caso, lui sarebbe dovuto essere suo amico, non di Monte…

Tommaso ha iniziato a spiegare:

Ok che hai scelto l’amore e non l’amico, ma allora perché dice da settimane che siamo migliori amici fuori dal GF Vip? Ha fatto la vittima fino a ieri dicendo che io dico che non siamo migliori amici e che invece lo siamo e adesso fa questa cosa? Poi non è tanto la scelta di salvare Zelletta e non me, ma la motivazione. Non mi dire ‘tanto tu in finale ci arrivi lo stesso. Dimmi invece ‘ho voluto salvare Pierpaolo, perché sapevo che tra Pier e Andrea Maria Teresa e Stefania avrebbero mandato in finale Pierpaolo’. Io mi incavolo se tu non mi dici il vero motivo, non tanto perché non sono in finale, lo capisci?

Giulia quindi ha fatto notare che lei prima di entrare in casa per molto tempo gli ha scritto senza ricevere risposta, a questo punto quindi, Tommaso ha rincarato la dose, arrivando al nocciolo della questione.

Tommaso Zorzi si è allontanato da Giulia Salemi per colpa di Francesco Monte?

Le parole di Tommaso:

Ascolta, io da quando tu sei stata con lui non ti ho più vista. A me non sono piaciute cose che lui ha detto qui dentro. Stavi con una persona che bon voleva avere nulla a che fare con me. Se questa persona dice frasi che vanno contro il mio modo di essere io non ci sto. Non potevo far finta che mi andasse bene. Tu poi hai preso le sue difese. Tra l’altro ho saputo che lui non era per la quale di avermi intorno.

E ancora:

Se questa persona non mi vuole, io devo sedermi al tavolo con uno che non ha piacere di avermi con voi? Sai bene quindi che io ho fatto due passi indietro solo perché c’era lui. Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati. Ho detto proprio che uno che dice che due donne che si baciano gli fanno schifo è un c***lione. Lo sottoscrivo, lo direi altre cento volte che penso che uno che dice certe robe è un cog****e. Adesso però ammetti, vero anche lui non aveva piacere che ci fossi?

Giulia non si è molto esposta ma ha fatto capire che non c’era molta voglia nel suo ex di uscire con Zorzi in quanto suo amico…