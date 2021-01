Urla fuori dalla casa del GF VIP 5: televoto truccato, fuggite dal circo

Ancora una volta a movimentare la situazione nella casa del Grande Fratello VIP 5 ci pensano gli eroi coraggiosi che sono arrivati a pochi passi dal giardino per urlare qualcosa! Pochi minuti fa infatti, qualcuno ha informato i concorrenti del reality di Canale 5 di quello che sta succedendo fuori. Del resto lo sanno tutti che i voti per Dayane Mello arrivano dal Brasile, con percentuali faraoniche proprio per questo motivo, visto il numero di fan che seguono la modella in patria. In casa nessuno aveva potuto ipotizzare tanto, del resto non vedendo le percentuali con le quali ogni volta Dayane supera il televoto, non ci si potrebbe mai immaginare una cosa di questo genere! In ogni caso, dopo che la persona ha urlato stamattina fuori dalla casa, anche i concorrenti delle domande iniziano a farsele…

Urla fuori dalla casa del GF VIP 5: si parla di televoto truccato

La persona che ha deciso di andare a urlare fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5, come vedrete dal video che vi proponiamo, ha anche voluto precisare che i voti arrivano dal Brasile facendo ben capire quindi che si tratti di persone che votano per Dayane Mello. Non solo, ha anche urlato una frase piuttosto chiara: “Uscite dal circo” come a voler far capire che si tratta di una cosa totalmente pilotata, per la quale è inutile anche continuare.

VIDEO | Hanno urlato: Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo. #tzvio pic.twitter.com/YoVsdfIu9v — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 27, 2021

Chiaramente i concorrenti dopo queste frasi hanno iniziato a chiedersi il senso, e perchè la persona che urlava aveva anche fatto il nome di Tommaso Zorzi, come se il messaggio fosse appunto per lui, con l’invito di non prestarsi appunto a questo circo ma di lasciare il gioco.

Dayane ha chiesto poi spiegazioni a Samantha che ha provato a dare una interpretazione di quello che sta succedendo mentre Tommaso ha iniziato a mettere insieme tutti i tasselli e forse anche a sospettare qualcosa…