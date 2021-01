Amici 20, Martina in crisi dopo la proposta di Lorella: non vuole cantare davanti a tutti

Giornata da dimenticare per Martina, la ballerina allieva di Lorella Cuccarini. Doveva essere una notizia positiva quella arrivata per lei dalla maestra ma invece si è trasformata in una sorta di dramma. Come abbiamo visto infatti nella puntata del day time di Amici 20 di oggi, Martina ha avuto una vera e propria crisi causata dalla proposta di Lorella. La maestra di ballo di Amici, ha infatti deciso di far lavorare una settimana ciascuno, i suoi allievi, con dei coreografi esterni; per Martina la prova si fa ancora più dura visto che, oltre a ballare, dovrà anche cantare e questa volta live. La ballerina, vedendo la sua assegnazione, è apparsa subito perplessa anche se in sala non ha avuto modo di reagire, ha ringraziato ma dai suoi occhi si capiva che era quanto meno spaventata da questa assegnazione. E infatti tornata a casa, ha avuto una vera e propria crisi. Si è chiusa in bagno a piangere, convinta che questa non sia la cosa migliore per lei. Rosa quindi le ha suggerito di parlare subito con Lorella Cuccarini della questione: “Se la maestra ho deciso di fare questa cosa è perchè deve in te del potenziale” ha detto la collega di Martina. Ma la ballerina ha dei dubbi e decide di parlare proprio con Lorella.

La crisi di Martina dopo la proposta di Lorella Cuccarini sul musical live

A quanto pare il problema di Martina è quello di cantare in pubblico: si vergogna e non vuole esibirsi cantando e ballando insieme, davanti ad altra gente. A prescindere dalla buona riuscita o meno, Martina ha proprio un blocco; Lorella però le spiega che questa per lei è una grande occasione e deve fidarsi della sua valutazione. Se ha fatto questa proposta e perchè crede che lei sia in grado di dare il massimo. Le ha quindi detto di esercitarsi per una settimana cantando sul tapis roulant e che al momento giusto sarà pronta per dare il massimo. La ballerina però non è sembrata molto convinta e ha continuato a manifestare il suo disappunto su questa proposta. Inoltre ha anche detto di non volersi sfogare con i compagni, ha anche detto di non volere che nessuno la ascolti mentre si esercita.

Lorella però non vuole sentire ragioni, ha preso la sua decisione e sa che Martina può portare a termine il compito che le è stato affidato per cui la prova si farà.