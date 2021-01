Giulia de Lellis lancia una stoccata a Signorini dopo l’incontro tra Gregoraci e Pretelli e fa benissimo

Onestamente abbiamo pensato tutti la stessa cosa: ANCORA? Quando Alfonso Signorini ha detto a Pierpaolo Pretelli che avrebbe incontrato una persona che non aveva mai visto fuori dalla casa per un attimo abbiamo pensato che sarebbe stata mamma Fariba, la madre di Giulia Salemi. E invece chi ti riciccia? Elisabetta Gregoraci. Ma davvero? Due mesi dopo ancora qui a parlare del nulla cosmico? Di una storia che non c’è mai stata e che mai ci sarebbe stata anche fuori? Ha fatto benissimo Giulia de Lellis a etichettare l’incontro tra i due come un momento tristissimo, accompagnato tra l’altro anche dai commenti di Signorini, che vorrebbe tirare avanti ancora per un mese con questo pseudo triangolo. Per fortuna non c’è trippa per gatti…Ma poi il senso di dire una frase come “Giulia non c’è” quale sarebbe stato il significato? Alfonso Signorini sempre più deludente e fuori controllo. Nel corso della puntata di ieri non ha azzeccato un nome, un meccanismo, una dinamica. Non ricorda nulla di quello che è successo in settimana, di quello che si deve fare con le clip, delle regole dei voti. Non solo, regala anche questi momenti imbarazzanti. Inadatto dalla prima alla centesima puntata. E siamo fin troppo buoni.

Per fortuna che questo commento lo ha fatto Giulia de Lellis, influencer da 5 milioni di follower così oggi siamo qui tutti a parlarne…Perchè se lo avessimo scritto noi, non avrebbe avuto la stessa eco ma c’è una giustizia divina a quanto pare!

Le parole di Giulia:

La tristezza di questo momento. Questa è una cosa senza senso, non ho parole. Lasciassero stare questi due ragazzi. Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi. Giulia ora non c’è’. Ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla?

Quanto ha ragione Giulia quando parla di imbarazzo, e ci imbarazza anche che la Gregoraci continui a prestarsi a queste logiche oscene. Continua la de Lellis: