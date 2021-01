Alda d’Eusanio rischia la squalifica? Il commento di Enock: “schifo”

Questa edizione del Grande Fratello VIP 5 sarà ricordata per diversi aspetti. Per la resistenza e resilienza di quei concorrenti che da settembre a marzo sono stati capaci di non farsi squalificare e per la capacità di altri di finire nei guai dopo neppure poche ore all’interno della casa. Non sappiamo quale sarà il provvedimento preso su Alda d’Eusanio, sempre che provvedimento ci sarà, ma è evidente che proprio una come lei, sempre attenta alle parole e con una proprietà di linguaggio di un certo livello, la n word proprio, non se la doveva far scappare.

E così dopo la rivolta sui social di chi chiede la squalifica, anche Enock, ex concorrente del GF VIP 5 che già aveva dovuto vivere i tormenti con la squalifica di Fausto Leali per lo stesso motivo ( ma nel caso del cantante c’erano state frasi che hanno fatto da corollario al resto) dice la sua su quello che è successo in casa.

La reazione di Enock alle parole di Alda d’Eusanio

Le parole di Enock sui social, dopo aver ripostato il video nel quale si sente la d’Eusanio pronunciare la n word:

Che schifo! questo non è un errore, ma molto di più . ancora una volta nel contesto di #GFvip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo “noterà” nessuno.. Fate girare questo video….

Dopo queste parole, Enock ha poi aggiunto anche un altro messaggio dai social:

Non sto insinuando che qualcuno debba parlare della squalifica, ma sicuramente non deve passare inosservato.. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e di tante altre persone.

Non ci resta che aspettare la diretta del primo febbraio 2021 per capire che cosa succederà e quali saranno le decisioni prese dal GF VIP.