L’imbarazzante siparietto di Elisabetta Gregoraci con scarpa in mano e fuga dallo studio

Lo sappiamo tutti che Elisabetta Gregoraci è “piena” come direbbero i giovincelli, della questione Pretelli. Per dirla nella nostra amata lingua madre, la Gregoraci è stanca, stufa, di essere chiamata in ballo ogni volta che si parla di Pierpaolo Pretelli, della sua famiglia, della sua storia con Giulia Salemi. E se è arrivata al limite lei, figuratevi noi che da casa, dopo oltre due mesi dalla sua uscita dal GF VIP 5, dobbiamo ancora sorbirci questi teatrini.

Da giorni circolano voci su una sorta di malcontento da parte della Gregoraci stanca di essere sempre messa in ballo. La conduttrice avrebbe chiesto a Signorini di non considerarla nelle vicende legate all’ex velino ma a quanto pare Alfonso preferisce fare figuracce come quella che ha incassato ieri sera in diretta nazionale, piuttosto che tacere e non nominare invano il nome di Elisabetta.

Nel corso della serata, durante la puntata del Grande Fratello VIP 5 del primo febbraio 2021, sono stati due i momenti in partticolare di cui la Gregoraci si è resa protagonista.

La sceneggiata di Elisabetta Gregoraci in diretta al GF VIP 5

Dopo aver mostrato un osceno video ritagliato su misura in modo da far apparire Pierpaolo Pretelli come il piacione ancora interessato alla Gregoraci, a Giulia Salemi, Signorini ha poi pensato bene di chiamare in ballo per l’ennesima volta la Gregoraci.

Elisabetta stufa di tutta questa storia ha commentato:

No basta! Cosa c’entro io? […] Se mi sento una mer**ccia? Io assolutamente no! No, perché non ho fatto nulla di male, tu lo sei invece. Saluto Giulia e Pier e vi dico che ci penso io ad Alfonso. Lui è arrivato in finale e siamo felici, sono contenta anche io. Dico che è stato bello salutarlo, ma finisce lì. Non ti preoccupare per la cena Giulia, al massimo andiamo in gruppo e viene anche Signorini

Non contento della prima figuraccia, Signorini ha chiamato in ballo la Gregoraci anche nel momento in cui c’era mamma Fariba. Elisabetta c’entrava come i cavoli a merenda ma siccome anche questo conduttore sta al Grande Fratello VIP come i cavoli a merenda, si è beccato la sceneggiata della Gregoraci pronta a lanciarli una scarpa in testa. Peccato che non l’abbia fatto. Quello che abbiamo visto a casa però è stato un imbarazzante siparietto anche perchè la regia, invece ce mostrarci quello che succedeva in casa, ha indugiato sulla sceneggiata della Gregoraci in fuga dallo studio. Sarà stata anche stanca, piena e stufa ma avrebbe fatto meglio a starsene seduta, evitare di fare facce come quelle che abbiamo visto e rispondere a tono al conduttore invece che regalare quel momento così pieno di trash.

Il video di un imbarazzante momento di televisione

Elisabetta Gregoraci vuole scappare dallo studio#GFVIP pic.twitter.com/9C3pYshjL7 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 1, 2021

Non vogliamo neppure prendere in considerazione quello che in tanti hanno scritto sui social, ossia che la Gregoraci sia scappata per evitare di essere “vittima” dei sortilegi di mamma Fariba, la riteniamo troppo intelligente per questo. Perchè se lo avesse fatto davvero, non ci sarebbero commenti per tutto ciò.