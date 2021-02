Il fratello di Dayane Mello morto in un drammatico incidente, rivelati i dettagli (Foto)

La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto tutti e un attimo dopo tutti hanno cercato di capire come fosse morto il giovane Lucas. Un incidente stradale, un drammatico incidente in auto, sarebbe questa la causa della morte del fratello di Dayane Mello. A riportarlo è un quotidiano brasiliano: Globo. I dettagli della tragica scomparsa non erano stati resi noti, almeno non prima che Dayane fosse avvisata dal fratello Juliano. La modella è uscita dalla Casa avvisata che si trattava di motivi familiari, ha potuto parlare a lungo con il fratello Juliano e con uno psicologo. Possiamo solo immaginare quanto sia stato sconvolgente per lei che da mesi vive in un mondo ovattato, fuori dalla realtà. Questa mattina presto il fratello maggiore ha ricevuto la notizia della morte di Lucas, distrutto è toccato a lui dire tutto alla sorella.

LUCAS IL FRATELLO DI DAYANE MELLO AVEVA 27 ANNI

Aveva solo 27 anni, è il fratello più piccolo, è uno dei pochi familiari con cui aveva un legame forte. L’incidente automobilistico sarebbe avvenuto questa notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Caterina.

Dayane Mello intanto è tornata nella Casa sostenuta dall’effetto dei gieffini a cui è più legata. E’ probabile che non lascerà il reality, come le ha consigliato anche Alda D’Eusanio ma spetterà solo a lei decidere cosa fare, mostrare il suo dolore o tornare alla vita reale.