GF VIP 5, lo strano messaggio aereo per le #romeraci manda in crisi Giulia Salemi

Un aereo molto bizzarro è volato oggi sulla casa del Grande Fratello VIP 5. A mandarlo, a quanto pare, sono stati i fan della coppia non coppia “Gregorelli” ossia tutti quelli che speravano di veder nascere un amore tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Oggi però, che l’ex velino sta insieme a un’altra donna, i Gregorelli a quanto pare non esistono più ma si sono trasformati nel #romeraci. Chi sarebbero? I sostenitori di Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero. E pensare che la ex compagna di Pierpaolo, non ha neppure fatto il Gf, eppure vola un aereo per lei. Sarà felice la compagnia che gestisce gli aerei che volano sulla casa del Gf VIP 5 che mai, come quest’anno, si è dovuta dar da fare.

Ma torniamo al messaggio arrivato nel pomeriggio del 5 febbraio 2021 sulla casa del GF VIP 5. Le parole portare in cielo dall’aereo hanno mandato in crisi Giulia Salemi mentre sui social è esploso il dibattito.

Il messaggio dei #romeraci era una frecciata a Giulia Salemi?

Il messaggio, come vedete nella foto che apre questo articolo, era indirizzato a Elisabetta e Ariadna, ritenute delle donne “top” che vengono amate da questi fan, che si firmano appunto come i #romeraci. Sui social è esploso il dibattito visto che per molti, a mandare questo aereo sono stati appunto quelli che un tempo erano i gregorelli. Qualcuno dice di si, altri dicono di no mentre ci si chiede il significato di questo messaggio.

Giulia è convinta che ci fosse una frecciata per lei, visto che nel messaggio vengono citate due donne che hanno fatto parte della vita del Pretelli. “Ma per caso è una battuta velata nei miei confronti? La toccano piano” ha detto Giulia Salemi cercando di dare una interpretazione al messaggio. “Come se io fossi una non donna” ha continuato Giulia facendo notare a Pier, che con quella frase si voleva quasi insinuare che lei non è una vera donna.

Sui social chi ha contribuito a mandare questo aereo, fa sapere che non c’era nessuna frecciata a Giulia ma solo stima verso Elisabetta e Ariadna. Resta però un mistero il motivo per il quale si spendano soldi ( liberissimi di farlo certamente) per mandare messaggi a persone che stanno fuori dalla casa, alle quali si può scrivere su una storia instagram, sotto un post sui social,in un messaggio privato…

E’ chiaro e umano pensare che la Salemi legga questo aereo come una frecciata verso di lei.