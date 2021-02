Ancora urla contro Pierpaolo Pretelli e Giulia: mettono in mezzo il figlio e lo mandano ko (VIDEO)

Davvero imbarazzante pensare che ci sia qualcuno che si prenda la briga di andare fuori dalla casa del Grande Fratello VIP e urlare a Pierpaolo Pretelli delle frasi come quelle che abbiamo sentito pochi minuti fa. La persona in questione ha urlato delle frasi che hanno coinvolto anche il bambino di Pierpaolo, a dimostrazione che questo gioco ormai, non fa più davvero divertire nessuno anzi. L’ex velino è andato ovviamente in crisi, ma non di certo per la frase ma perchè ha iniziato a riflettere e anche a pensare a un bambino che non vede da mesi. Dayane è forse stata una delle prime a rendersi conto della sofferenza provata da Pierpaolo, e ha cercato di stargli vicino mentre gli altri hanno detto che non avrebbe dovuto far caso a quelle urla, visto che non significano niente.

“Pierpaolo tuo figlio non guarda più la tv per Giulia” ha urlato questa persona fuori dalla casa. Secondo Andrea Zelletta e Tommaso, Pierpaolo avrebbe dovuto far finta di nulla e non mostrarsi abbattuto. Maria Teresa fa notare ai ragazzi che i figli sono figli e che questa frase è molto brutta, non si tratta di una fidanzata o di altro. Ha fatto notare che non essendo genitori non possono forse capire quello che prova Pierpaolo. Giulia Salemi ha consigliato di non parlare e di mettere un punto.

Urla fuori dalla casa per Pierpaolo: il video

“E’ sempre fuori luogo” ha commentato Tommaso Zorzi ascoltando le urla, ricordando che anche nel giorno in cui è mancato Lucas ha detto delle cose vergognose.

ma ste pazze hanno veramente urlato ‘pier tuo figlio non guarda più la tv per giulia’

MA FATE PENA#prelemi pic.twitter.com/OgJJPMHc4P — mar 🍃 (@adorvmine) February 11, 2021

I ragazzi in casa sono tutti stanchi. Ha ragione Maria Teresa a far notare che i figli sono sempre i figli ma è anche vero che una estranea che da mesi va lì a urlare di tutto e di più, non è assolutamente credibile. Tanto più che è chiaro che la madre del figlio di Pretelli, non gli accenda la diretta random, visto che potrebbe succedere di tutto, ma gli fa vedere sicuramente dei video ben selezionati. Pensare che un bambino di 4 anni possa decidere di non guardare la tv per Giulia Salemi è da folli ma è anche comprensibile la reazione di uno stanchissimo e più che provato, emotivamente parlando, Pierpaolo.