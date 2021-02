Amici 20: Arisa sostituisce Elisabetta con Gaia, la decisione piace solo a metà

Non mancano le critiche dopo l’ultima puntata del day time di Amici 20 in onda oggi 12 febbraio 2021 su Canale 5. Per chi non lo sapesse, Arisa ha deciso di sostituire la cantante Elisabetta, che era entrata su volontà di Rudy nella scuola al posto di Arianna ( vincendo la sfida). Questa decisione ha provocato una sorta di malcontento nel pubblico che fa notare come questa decisione sia parecchio discutibile. Arisa l’ha motivata a Elisabetta dicendo che non sarebbe in grado di portarla avanti nel percorso seguendola bene in vista del serale visto che a breve si dovrà assentare per gli impegni con Sanremo. Ed è stata questa anche una delle motivazioni che il pubblico non ha gradito. In molti hanno fatto notare che se stai partecipando ad Amici, dovresti avere il tempo per gli allievi. Ma è successo anche in passato, non lo dimentichiamo, che alcuni insegnanti si erano momentaneamente assentati non è una novità!

Arisa comunque ha avuto anche delle belle parole per Elisabetta e le ha spiegato che la sua storia ad Amici non finisce qui!

Amici 20 news: Elisabetta esce entra Gaia

Nella lettera mandata a Elisabetta, che non ha quindi neppure avuto modo di incontrare Arisa, la coach ha sottolineato che non è stata lei a sceglierla e che deve portare avanti gli allievi nei quali crede e con i quali ha fatto un percorso. Non la vede pronta ed è per questo che ha deciso di fare entrare al suo posto Gaia che è più esperta e che potrà essere seguita in modo diverso.

Ma Arisa, che riconosce il potenziale di Elisabetta, ha deciso di offrirle una nuova possibilità per il prossimo anno. La produzione ha accettato le richieste di Arisa: qualora sarà lei la coach anche per Amici 21, Elisabetta avrà sin da subito un banco. Se non dovesse esserci lei, Elisabetta avrà comunque modo di essere nella scuola e di fare il suo percorso.

La cantante non ha preso benissimo la decisione di Arisa anche se è stata incoraggiata dai compagni. Non c’è comunque molto da aggiungere: la decisione è presa. Al posto di Elisabetta entra Gaia che secondo Arisa, è già pronta per un palco come quello del serale di Amici.