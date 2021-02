L’aereo che sancisce la fine delle Rosmello porta malumori in casa: le reazioni

Un aereo volato sopra i cieli di Cinecittà oggi sta portando nella casa del Grande Fratello VIP 5 non poche novità. Questo pomeriggio infatti, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno scoperto che i fan che li sostenevano adesso hanno cambiato idea. E’ la fine dei Rosmello che si sono apertamente schierati dalla parte di Dayane, non comprendendo alcune delle scelte fatte dalla bella attrice siciliana. E oggi, mandando un aereo solo per Dayane, con tanto di firma #exrosmello, hanno deciso di far arrivare forte e chiaro il messaggio anche in casa. Il primo ad avvistare l’aereo è stato Tommaso Zorzi che ha subito detto a Dayane che questa volta, non era un messaggio molto bello, almeno non per tutte le due le ex Rosmello!

“Dayane sei l’unica certezza siamo solo con te, ex Rosmello” era il messaggio arrivato sulla casa del GF VIP 5. La brasiliana ha gioito vedendo questo aereo mentre Tommy faceva notare che non era il massimo farlo. E Rosalinda invece si è solo affacciata, senza neppure voler leggere con i suoi occhi il messaggio volato in cielo.

Nessun altro è uscito dalla casa per vedere poi questo aereo, mentre gli amici di Rosalinda hanno subito cercato di consolarla.

Grande Fratello VIP 5: le reazioni all’aereo #exrosmello

“Lei vive sulla sua storia d’amore, io vivo sulle amicizie, non c’è niente contro di lei” ha detto Dayane rispondendo a Stefania Orlando che provava a spiegarle i motivi per i quali forse Rosalinda era rimasta male. Giulia ha invitato Rosalinda a parlare di quello che era successo con Dayane.

L’attrice siciliana non ci sta: “Io l’ho sempre difesa a spada tratta e lei esulta anche per l’aereo, anche no”. Poi ha deciso di allontanarsi dagli altri, andando a letto e piangendo confidandosi con Tommaso. “Io non mi merito tutto questo, ma che cosa ho fatto di male nei suoi confronti? ” le parole di Rosalinda molto dispiaciuta. “Tutto è iniziato da quando mi sono avvicinata ad Andrea, io non sono stupida” ha detto la Cannavò. La siciliana si sente per l’ennesima volta trattata da scarpa vecchia e fa notare che ha sempre difeso la brasiliana, in ogni situazione. “Quando succedono le cose a me, è sempre lei la prima a remarmi contro” ha detto Rosy tra le lacrime. “Non deve passare come la vittima della situazione” ha continuato la concorrente del GF VIP 5.

A consolare Rosalinda poi sono arrivati anche Stefania e Andrea. “Non è cattiveria ormai abbiamo capito che è il suo modo di essere” ha detto la conduttrice. “Hai visto che neanche io me la prendo per le cose che dice” ha continuato Stefania invitandola ad andare avanti.

Intanto in cucina la Mello: “Io non sono gelosa, lei sta vivendo un bel periodo e lei me ne ha parlato per ultima. Nella tristezza ci sono sempre stata, nella felicità non mi dici niente? Io sono una tua amica solo quando sei triste?” ha detto alla Orlando.

La brasiliana ricorda che anche quello che ha fatto con Giulia non le è piaciuto e che è stata destabilizzata dalle azioni di Rosalinda.