Aka7even per 4 anni ha provato a entrare ad Amici e adesso vuole lasciare per Martina

Qualcuno fermi Aka7ven. Lo avevamo detto già qualche giorno fa: urge un intervento di Anna Pettinelli che gli faccia capire che è in una scuola, per scrivere, per fare musica, per imparare. Nella scuola che gli sta dando la possibilità di studiare gratis, di produrre le sue canzoni gratis…Nella stessa scuola che per 4 anni è stata nella sua testa, nei suoi sogni. Luca ha provato per 4 volte a entrare nella scuola di Amici e adesso vorrebbe lasciarla per un motivo che nulla ha a che fare con la musica. Non riesce infatti a viversi bene la sua storia con Martina, mentre la ballerina invece, se la gestisce benissimo. Si diverte con gli altri, studia, chiacchiera, gioca. Aka7even invece è una sorta di fantasma che vive in funzione della ballerina: se le cose con lei vanno bene, allora è sereno, se ci sono problemi, tutto precipita.

I compagni non sanno più come farglielo capire e spesso sono anche in difficoltà di fronte alle reazioni di Aka7even che scoppia a piangere davanti a tutti senza trattenersi.

Per Aka7even e Martina ennesimo dramma nel giorno degli innamorati

L‘ultimo dramma si è consumato nel giorno di San Valentino. Il cantante infatti ha deciso di regalare a Martina il biglietto per un concerto di Ultimo, già proiettato quindi a quello che succederà una volta che saranno fuori dalla scuola ( si sta parlando dell’estate). Martina aveva reagito in modo freddo al regalo, più felice per il bigliettino scritto che per quello comprato per diverse ragioni.

Ai compagni spiega che non può vivere con una persona che le mette così tanta ansia, perchè lei, a quello che succederà fuori, non ci pensa minimamente. Vede solo il presente, senza stare a farsi crucci per il futuro, una cosa che Luca non capisce.

Dopo averlo visto disperarsi con tutti i compagno in casa ( che lo invitavano a lasciar perdere e a concentrarsi solo sul suo percorso), Martina ha cercato di spiegare ad Aka7even il suo punto di vista, dicendogli anche che non deve spendere soldi per questo genere di regali perchè lei non vuole. Il cantante è rimasto parecchio turbato dalle parole della bella sarda. E non ha visto il pezzo in cui Martina parla dei testi delle sue canzoni, meglio non farglielo ascoltare perchè potrebbe essere devastante…

L’amore alla giovane età di Martina e Luca può far fare follie ma rinunciare a un posto nella scuola di Amici, è tutta altra cosa. Non dimentichiamo però che in passato successo al buon Enrico Nigiotti che aveva perso la testa per Elena d’Amario e che non riusciva a gestire la situazione. A distanza di quasi 20 anni, Enrico ha più volte ammesso di essersi davvero pentito di quella occasione sprecata…

C’è da dire che ci sono molti ragazzi che pagherebbero oro per un posto nella scuola di Amici per cui se Aka, non ha poi tutta questa voglia, il posto lo potrebbe anche lasciare…