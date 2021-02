Amici 20 la classifica dei cantanti: i professori danno i voti

Come saprete questa edizione di Amici 20 sarà diversa anche per quello che accadrà al serale. Infatti non ci sarà un vero e proprio esame di sbarramento nel senso che la produzione quest’anno non ha dato un limite ai posti dei cantanti e dei ballerini per lo show in prime time. Saranno quindi i professori a scegliere chi vorranno portare al serale. Non sappiamo neppure se ci saranno delle squadre o sarà un tutti contro tutti. In attesa di saperlo, ai ragazzi viene dato modo anche di capire che cosa pensano i loro insegnanti, ma anche gli altri, sul percorso che stanno facendo nella scuola.

Dopo la classifica dei ballerini, che ha mandato in crisi Martina e Rosa, le ultime due in classifica, tocca ai cantanti. Anche per loro arriva una classifica con i voti di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa. Il più cattivo come sempre Zerbi mentre Arisa ha dimostrato di avere profonda stima e ammirazione anche per i cantanti dei suoi colleghi, regalando dei generosi 10.

Ma vediamo nel dettaglio la classifica dei cantanti di Amici 10 ( che si è comunque basata anche sulla singola esibizione, non in generale su un percorso fatto).

Amici 20 classifica cantanti: ecco i voti

Al primo posto della classifica si piazza Enula con una ottima media. Ottiene infatti la media del 9,33 con un 10 da parte del suo coach. Un grande risultato.

Secondo posto per Aka7even, forse deluso per il voto di Rudy che gli ha molto abbassato la media visto che Arisa e Anna Pettinelli gli avevano dato un 9 e un 10. Per Zerbi invece solo una sufficienza. La media è quindi dell’8,33.

Ibla e Sangiovanni insieme al terzo posto. La bella cantante dai rossi capelli ottiene un ottimo voto da Arisa ma è soddisfatta anche dell’8 dato da Zerbi, visto che fino a poche ore prima il coach non si diceva convinto delle sue perfomance. Ad abbassare la media di San Giovanni i voti delle due coach donne, mentre per Rudy è un 10. La media dei due cantanti è 8.

Da notare che Rudy piazza tre dei suoi allievi nei primi 4 posti.

La classifica va avanti con Esa al quarto posto, forse deluso per il 7 di Zerbi mentre Arisa gli ha dato un voto più alto. Maluccio per la Pettinelli. Media del 7,33. Raffaele e Deddy si piazzano insieme al quinto posto con la media del 7. Gaia si becca un tre che le lascia l’amaro in bocca, arriva da Rudy e inevitabilmente le abbassa la media. Va in classifica insieme a Leonardo con la media del 6.

Ultimo classificato invece Tancredi che non convince Anna Pettinelli che gli dà un 2 e abbassa vertiginosamente la sua media. Non ottiene neppure la sufficienza.