Il cantante mascherato 2 arrivano i duetti: Milly gioca con gli indizi

Siamo arrivati all’ultima puntata de Il cantante mascherato 2, venerdì sera il gran finale e visto che le maschere in gioco sono solo quattro, ci saranno delle prove a sorpresa, come succede anche a Ballando con le stelle. E Milly Carlucci si è inventata qualcosa per intrattenere il suo pubblico nella puntata in onda il 26 febbraio 2021. Che cosa succederà? Nello studio di Rai 1 oltre ai vip sotto le maschere, arriveranno altri artisti che si esibiranno insieme a loro! Una mossa per sparigliare le carte, viste anche quelle che sono state le scelte. Una sorta di gioco con gli indizi, per la Carlucci che nelle scelte fatte per questi duetti, ci mette del suo!

Ma scopriamo nel dettaglio chi salirà sul palco insieme a Farfalla, Pappagallo, Orsetto e Lupo.

Il cantante mascherato 2 anticipazioni ultima puntata: i duetti

Le scelte dei vip che si esibiranno con le maschere non sono casuali. Ad esempio ci sarà Anna Tatangelo (che per molti era nascosta dentro la Farfalla). La cantante, che nel corso di queste settimane via social ha detto più volte di non essere la farfalla, duetterà con il Lupo.

Red Canzian (che anche Francesco Facchinetti pensava fosse il Pappagallo) canterà con la Farfalla. Per molti invece Red Canzian poteva essere anche sotto un’altra maschera. I giurati erano convinti che ci fossero almeno due cantanti dei Pooh in questa edizione…Convinto che sotto Pappagallo ci sia Red, è anche Flavio Insinna. Rita Pavone invece si esibirà con il Pappagallo: anche il suo nome era stato fatto qualche tempo fa; per Cristina D’Avena salirà sul palco con Orsetto. Ricorderete che nelle prime puntate alcuni giudici avevano persino ipotizzato che sotto orsetto ci potesse essere la bravissima cantante amata per le sue interpretazioni delle sigle dei cartoni animati!

Il fatto che Red salga sul palco non esclude chiaramente che possa essere nella maschera di Papagallo, a meno che sia un qualcosa di contestuale. Chiaramente se sul palco si susseguiranno le esibizioni, allora sarà più facile capire se Red o la stessa Tatangelo possano essere realmente sotto la maschera.

Come detto in precedenza, ci sentiamo di escludere che sotto il costume di Anna Tatangelo ci sia farfalla. Tra le opzioni restano valide quelle di Annalisa Minetti e Mietta.