GF Vip 5, Dayane Mello sa quando inizia Sanremo ma altri vipponi lo sapevano prima di lei

In queste ultime ore sta facendo tanto parlare sui social network la notizia che Dayane Mello sa quando inizia il Festival di Sanremo 2021 nonostante è rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 5 da settembre dello scorso anno. Sanremo partirà il 2 marzo, esattamente il giorno dopo la finale del reality show. Come ha fatto la Mello a sapere che il Festival inizierà il 2 marzo? Sui social prendono il via le teorie del complotto…

Mentre era in giardino a chiacchierare con altri due vipponi, la modella di Joinville ha detto proprio che il Festival inizierà giorno 2. I suoi haters hanno pensato che la Mello abbia saputo la notizia da un autore del programma che cerca di proteggerla, in realtà non è assolutamente così. Vi spieghiamo perché Dayane lo sapeva già e non era nemmeno l’unica ad essere così informata.

Dayane Mello conosce la data di partenza di Sanremo ma è stato Tommaso Zorzi a svelarlo

In realtà, prima che la quinta edizione del GF Vip partisse già si parlava di Sanremo e di un possibile inizio a marzo, ritardo causato principalmente dalla pandemia. Ma questa è solo la premessa. Come confermano alcuni utenti sui social network, c’era un vippone che sapeva questa notizia già prima dello spoiler, se così lo vogliamo chiamare, di Dayane Mello. Si tratta di Tommaso Zorzi. L’influencer ha scoperto la data di inizio del Festival in macchina mentre si dirigeva in studio da Alfonso Signorini per scoprire il verdetto sui finalisti. La radio dell’automobile era accesa e in quel momento è spifferata proprio la news che Tommy avrebbe poi raccontato ad altri concorrenti. Anche Pierpaolo Pretelli avrebbe ascoltato la stessa cosa in radio tanto che ha detto: “Ho due spoiler su Sanremo. Quando siamo entrati in macchina hanno abbassato la radio, ma io ho fatto in tempo a sentirli”. Sarebbero dunque dovuti essere addirittura Tommaso e Pierpaolo a non rivelare la notizia stando quindi al regolamento del GF. A Dayane sarebbe semplicemente arrivata la news da altri gieffini.

GF Vip 5, Dayane Mello era informata su Sanremo? Alfonso Signorini lo aveva comunicato

Non solo però. Durante una puntata del Grande Fratello Vip in diretta con Alfonso Signorini, in tanti ricordano che il conduttore aveva svelato che, subito dopo il reality, partirà la messa in onda del Festival della canzone italiana. Che i vipponi non lo abbiano sentito o magari ricordiamo male? Potrebbe anche darsi come potrebbe essere che il collegamento con la casa non era attivo in quel momento, bisognerebbe ritrovare la clip per capire bene. Fatto sta che difficilmente ci sarà un provvedimento disciplinare visto che non si tratta di nulla di estremamente rilevante.