Al GF VIP 5 la finale inizia con la sfida tra Andrea e Tommaso: la scelta di Zelletta

La semifinale del Grande Fratello VIP 5 si è chiusa con una decisione molto importante, quella presa da Andrea Zelletta. L’ex tronista è arrivato alla fine della puntata senza sapere di che morte morire, chiedendo più volte a Signorini che cosa ne sarebbe stato di lui. Alla fine Andrea ha saputo che avrebbe dovuto scegliere un finalista da sfidare. Già perchè la finale del Grande Fratello VIP 5 è iniziata in realtà nella semifinale! E così Zelletta è stato chiamato a scegliere chi sfidare tra i concorrenti rimasti in gioco. Signorini lo ha invitato a pensarci bene prima di decidere con chi andare al televoto perchè ovviamente si gioca tutto, anche la possibilità di vincere questa edizione del GF VIP.

Andrea Zelletta sfida un finalista: la sua decisione

Zelletta quindi ha iniziato per esclusione. Il primo che ha scelto di non sfidare è stato Pierpaolo Pretelli per tutto il percorso fatto insieme e per il rapporto che c’è stato da sempre tra loro. Poi ha scelto di non sfidare Stefania Orlando: “Ha fatto fuori tutti, farebbe fuori anche me” ha detto Zelletta. Restano quindi Tommaso Zorzi e Dayane Mello, per Andrea i più forti.

“Io sono settimane che lo dico, ho sempre detto, se dovessi arrivare in finale, vorrei uscire con il più forte, in questo caso con Tommaso, voglio fare un grande televoto con Tommaso. Quindi vada come vada” ha detto Zelletta.

Zorzi ha quindi commentato: “Me lo aspettavo perchè me lo ha sempre detto”. Stefania ha aggiunto: “Io sono felice perchè non ce la facevo più di andare al televoto.” Per Zelletta i complimenti di Pupo: “Ne sei venuto fuori benissimo”.

Lunedì quindi scopriremo le scelte del pubblico a casa: chi sarà l’eliminato tra Andrea Zelletta e Tommaso? Sulla carta non dovrebbero esserci grandi dubbi ma le fan di Dayane Mello, potrebbero unirsi tutte insieme e far fuori Zorzi, non è escluso.