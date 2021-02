Lo sfogo di Tommaso Zorzi dopo il tweet che lo criticava: non ci sta

“Mi hanno rovinato la semifinale” ha detto Tommaso Zorzi dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 in uno sfogo con Stefania Orlando. Il concorrente ci è rimasto molto male non solo per il confronto avuto con Dayane Mello e per quello che la brasiliana ha detto ma anche per uno dei tweet mostrati nel corso della diretta. Zorzi si è sentito non capito, toccato su quello che lui definisce il suo tallone di Achille. Chi ha seguito la puntata si è accorto che dopo quel tweet Tommaso si è spento e infatti proprio Zorzi commentando con Stefania, spiega che non ha gradito affatto quanto accaduto.

Per chi non lo sapesse, Tommaso è stato chiamato a spiegare la sua frase, riferita a Dayane “mezza lesbica”. Signorini ha poi mostrato un messaggio arrivato sui social che ha mandato in crisi l’influencer.

Il tweet che non piace a Tommaso Zorzi

Un omosessuale che dice ‘mezza lesbica’ rinnegando i bisessuali mi fa ancora più impressione di quando lo dice un etero ignorante.

La reazione di Tommaso Zorzi dopo la diretta della semifinale

Stefania quindi ha cercato di dimostrare la sua vicinanza a Tommaso:

Posso dirti che sono con te?! So quanto ci tieni a questi argomenti e quanto ti possano far male, Credo che ti sei espresso in maniera talmente esaustiva che meglio di così non potevi fare…

La Orlando ha ribadito che deve spiegarsi e che se c’è bisogno deve continuare a dirlo in diretta, non in diretta, in prima serata, al pomeriggio, sempre!

Ma Tommy non l’ha presa per nulla bene: