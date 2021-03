Amici 20 scelti i primi due ballerini al serale con sorpresa

Se lo sarebbe aspettato Alessandra Celentano di vedere al secondo posto della classifica generale dei ballerini di Amici 20 Rosa? Effettivamente la ballerina non si era mai piazzata così tanto alta ma i voti di Giuliano Peparini potrebbero aver abbassato la media di chi era arrivato prima di lei in altre occasioni e dato a Rosa il giusto sprint per passare al serale, cosa che difficilmente sarebbe successa se a scegliere avessero dovuto esser i professori di ballo, visto che si sarebbe trovata sempre il no di Alessandra Celentano. Ci si aspettava, viste anche le classifiche passate, che in posizioni più alte ci fossero almeno Alessandro o anche Giulia ( forse penalizzata a causa del voto molto basso preso nell’ultima classifica). A non crederci del resto, è stata anche la stessa Rosa che non se lo aspettava. E invece la ballerina arriva al serale anche grazie alla proposta di colei che non le avrebbe mai dato probabilmente la maglia.

E’ stata infatti Alessandra Celentano a proporre lo stesso meccanismo di passaggio al serale scelto da Rudy per i cantanti. E anche in questo caso, le sue colleghe, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, hanno optato per il passaggio del turno, almeno per ora, ai primi due dicendo no all’eliminazione.

Maria quindi ha mostrato le prime due posizioni in classifica e al secondo posto, a gran sorpresa, c’era proprio Rosa.

Amici 20 ultime news: Rosa e Samuele primi due ballerini al serale

Rosa quindi, da seconda in classifica conquista la maglia del serale e la vedremo nel corso del talent in prim time dal 20 marzo su Canale 5. Insieme a lei un altro ballerino, il primo in classifica che certamente ha convinto anche Giuliano Peparini che ha speso belle parole per lui. Ricordiamo che Veronica aveva fatto anche un grandissimo complimento al suo ballerino, dicendo di vedere in lui doti che aveva anche Giuliano da giovane!

E così Samuele, da primo in classifica stacca il passa, meritatissimo, per il serale di Amici dove di certo, regalerà grandi emozioni con le sue coreografie.

Qui i nomi dei cantanti che hanno conquistato la maglia per il serale di Amici 20