Il GF VIP 5 di Stefania Orlando: dall’amicizia con Zorzi alle delusioni più grandi

Lunga e ricca intervista di Stefania Orlando per la rivista Chi questa settimana. La bella finalista del Grande Fratello VIP 5 fa un bilancio di quella che è stata la sua partecipazione al reality di Canale 5, felicissima per il fatto che Alfonso Signorini le abbia dato questa possibilità. Stefania è molto felice anche di aver saputo reggere nel gioco, e mantenere anche una certa lucidità per quasi sei mesi, cosa che non era facilissima. Nella sua intervista per la rivista diretta da Signorini, fa anche una sorta di bilancio su quello che è stato per lei il GF VIP 5. Al primo posto ovviamente la bellissima amicizia con Tommaso Zorzi. Ma le delusioni non sono mancate.

Stefania Orlando e il bilancio del suo GF VIP 5

Il rapporto con Tommaso Zorzi nasce da una qualche strategia?

L’unica strategia che ho seguito é stata quella di affidarmi al mio istinto. Con Zorzi é stato un colpo di fulmine: prima di entrare, per quel poco che avevo visto sui social, nemmeno mi era simpatico. Nella Casa, invece, siamo stati l’una la forza dell’altro. Ci supportavamo e compensavamo ogni volta, senza mai intralciare i nostri percorsi. Faccio fatica a capire i dubbi altrui sulla veridicità del nostro rapporto. Complicità e affinità erano sotto gli occhi di tutti e, le dirò, credo che questa sinergia abbia dato fastidio a molti

La persona che l’ha delusa di più nella casa:

Dayane Mello. Ha sempre detto che la sua vittoria più grande sarebbe stata quando mi avrebbe sbattuta fuori. Poi, quando c’era da scegliere chi sfidare, a un passo dal podio, ha preferito Pierpaolo a me

Il rapporto con Maria Teresa Ruta: