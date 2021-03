Elisa Isoardi è già la più amata sull’Isola dei famosi (Foto)

Con i primi giorni da naufraga Elisa Isoardi segna già un primo punto a suo favore perché sull’Isola dei famosi è già la più amata (foto). Troppo presto per dirlo ma la conduttrice parte con un buon vantaggio, anche se nei reality show tutto può cambiare da un momento all’altro. La Isoardi è partita con la migliore delle intenzioni e si è anche preparata molto prima di tuffarsi in questa avventura. Non a caso sull’elicottero non era solo la più attesa dal pubblico ma anche la più felice. Elisa Isoardi parte con un cuore già conquistato, quello di Ferdinando Guglielmotti, anche se a lei questo corteggiamento non fa molto piacere. Tutto il suo gruppo di Rafinados è dalla sua parte, tutti le chiedono consigli mentre iniziano i primi screzi.

ELISA ISOARDI LEADER DEI RAFINADOS

Sull’Isola dei famosi nei due gruppi si formano le prime gerarchie naturali e la Isoardi è stata eletta dai Rafinados la loro leader. Se il suo primo corteggiatore le dice apertamente che lei è la migliore di tutti e chiede a lei dove accendere il fuoco e ogni altra cosa, sottolineando anche la sua eleganza nel porsi in ogni situazione, Akash non è meno preso da Elisa.

“E’ intelligente e astuta e sa il suo” confessa il modello. Anche Angela Melillo non può già fare a meno di lei: “Per me è una grande compagna. E’ un supporto, è per me importante”. Continua a restare più in disparte Drusilla che non a caso è stata la più nominata.