Amici 20 prima puntata serale: l’eliminato scopre tutto in casetta tra le lacrime

Maria de Filippi ha trovato un buon espediente per evitare che si conosca, tramite le anticipazioni, il nome dell’eliminato delle puntate del serale. Vi avevamo infatti raccontato che la prima puntata del serale di Amici 20 sarebbe finita con un ballottaggio ma che on conoscevamo il nome del primo concorrente eliminato. E infatti, per evitare spoiler e anticipazioni, dopo il faccia a faccia finale che ha visto Esa e Raffaele scontrarsi, tutti i ragazzi hanno lasciato lo studio per ritornare in casetta. Maria ha spiegato che lì avrebbero ricevuto l’esito finale e avrebbero quindi appreso chi doveva lasciare il talent di Canale 5. E così Raffaele ed Esa hanno atteso qualche minuto, consolati dai compagni, tra lacrime e preoccupazioni, prima di scoprire chi fosse il secondo eliminato, dopo l’uscita di Gaia, che è stata la prima ad abbandonare il talent nella fase del serale.

Amici 20 prima puntata serale 20 marzo 2021: Esa lascia la scuola

Alla fine a dover lasciare la scuola è stato Esa, e possiamo dire che per lui è stato già un miracolo arrivare al serale. Stonato come pochi, come giustamente ha fatto notare più volte Anna Pettinelli, con le sue prestazioni non ha mai lasciato il segno. Peccato che Rudy abbia continuato a puntare il dito contro le sue colleghe coach, senza rendersi conto di quante illusioni stava dando anche ai suoi di alunni ( pensiamo a Deddy che molto presto farà anche la fine di Esa, perchè davvero la sua presenza al serale non ha nessun senso). I prof di Amici dovrebbero essere più realisti, visto che per tutto l’anno pompano i loro allievi e poi se tutto va bene, ad andare avanti nella strada verso il successo è solo uno. Basterebbe pensare, in 20 anni, quanti cantanti di vero successo, il talent ha sfornato per rendersi conto di quante illusioni si danno ai ragazzi…

Impossibile anche solo farlo il paragone tra Esa e Raffaele nel ballottaggio, tra i due non c’era gara, e alla fine l’allievo di Arisa si è salvato passando alla seconda puntata del serale.