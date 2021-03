Andrea Cerioli arriva all’Isola dei famosi 2021: stasera lo sbarco

E’ arrivato il momento dello sbarco in Honduras di Andrea Cerioli. Non è una novità: da settimane infatti si faceva il suo nome, e ancora prima che l’Isola dei famosi 2021 iniziasse, si era detto che l’ex tronista potesse essere uno dei concorrenti ufficiali. E infatti, anche vista la scelta di due dei concorrenti attuali di lasciare l’Honduras senza restare a Parasite Island, la produzione ha deciso di dare qualche rinforzo. E così nella puntata di oggi 25 marzo 2021, sbarca sull’Isola dei famosi anche Andrea Cerioli, un volto non proprio inedito. Lo ribadiamo non perchè il concorrente non sia un degno naufrago ma perchp Ilary Blasi, annunciando il cast di questa edizione, aveva parlato di personaggi che non si erano mai visti in altri reality, definendoli inediti. Ecco Cerioli ha fatto il GF VIP, ha fatto due volte Uomini e Donne, ha fatto Temptation Island…Non è proprio uno di primo pelo per quello che riguarda i reality ( ma era lo stesso anche per Akash Kumar, il concorrente che non ama il trash ma ha fatto Temptation Island e anche Ballando con le stelle).

Dove sbarcherà Andrea Cerioli e a quale gruppo apparterrà?

Isola dei famosi 2021 news: stasera lo sbarco di Andrea Cerioli

Come rivelano le anticipazioni per la puntata dell’Isola dei famosi in onda oggi, Andrea Cerioli sarà uno dei premi da vincere stasera durante le dure prove ricompensa a cui saranno sottoposti i nostri naufraghi.

Chi riuscirà ad aggiudicarselo? Farà parte dei Rafinados, che ormai hanno perso quasi tutti i maschietti e possono contare solo su Roberto Ciufoli, o andrà nella squadra di Burinos?

Non ci resta che scoprirlo questa sera seguendo la nuova puntata dell’Isola dei famosi 2021. Appuntamento come sempre alle 21,20 su Canale 5 per una puntata da non perdere.