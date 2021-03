Amici Spoiler, le anticipazioni: 2 cantanti a rischio dopo la prima eliminazione

Registrata ieri a Roma la seconda puntata del serale di Amici 20. Dopo lo strepitoso successo di ascolti della prima puntata, Maria e la produzione di Amici, scelgono di adottare lo stesso metodo: il primo eliminato in studio, il secondo in casetta. Ed è per questo motivo che dalle anticipazioni trapelate in rete, si svela solo il nome del primo eliminato mentre per le sfide successive, possiamo solo dirvi i nomi dei concorrenti al ballottaggio. Pronti quindi per scoprire con i nuovi spoiler sulla puntata di Amici 20, tutto quello che vedremo domani, 27 marzo 2021 in prima serata su Canale 5? Continuate a leggere solo se volete conoscere nei dettagli tutte le anticipazioni, eccole per voi!

Amici 20 il serale: i primi eliminati

Facendo il punto della situazione, ricordiamo che nella prima puntata del serale di Amici 20, a lasciare la scuola sono stati due cantanti: Gaia della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa, ed Esa della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

E adesso ecco per voi tutti gli spoiler per la seconda puntata di Amici 20.

Amici 20 il serale: la prima eliminazione del 27 marzo 2021

Come si legge nelle tante anticipazioni che circolano sui social da ieri sera, da quando la puntata di Amici 20 è stata registrata, possiamo dirvi che la prima a lasciare la scuola sarà Ibla. Non vogliamo raccontarvi molto dello spettacolo anche per non guastarvi la visione. Possiamo solo dirvi che nella prima manche, Ibla è stata chiamata a fare il guanto di sfida proposto da Zerbi contro Enula e a quanto pare, la cantante del team di Rudy ha avuto la meglio. Partita persa e eliminazione per Ibla.

Ricordiamo che in settimana Arisa aveva deciso di non farle lanciare nessun guanto convinta che non fosse ancora arrivato il suo momento. Purtroppo non ce ne saranno di altri a quanto pare!

Amici 20 spoiler ballottaggio: 2 cantanti al televoto

La seconda manche e la terza vedranno perdere la squadra di Veronica Peparini e di Anna Pettinelli e quella di Celentano e Zerbi. Praticamente un pareggio per quello che riguarda le prestazioni. Ad andare quindi al ballottaggio saranno Aka7ven e Leonardo. Una sfida finale tra cantanti molto diversi. Il pronostico ci porterebbe a dire che sarà Aka a salvarsi ma visto che la giuria è davvero imprevedibile, potrebbe accadere di tutto.

Aka7even vs Leonardo: chi esce?

Lo scopriremo comunque solo domani sera. Infatti anche per la puntata di Amici 20 in onda il 27 marzo 2021, Maria ha scelto di far tornare i ragazzi in casetta e rivelare senza pubblico presente in studio, chi è il concorrente eliminato. Una scelta un po’ cattivella, visto che la persona eliminata non ha modo di ricevere applausi, complimenti e altro, ma se ne va tristemente tra gli abbracci dei compagni. Ma serve per lo spettacolo visto che è il solo modo per non permettere che vengano diffuse le anticipazioni.