Amici 20, Lorella Cuccarini lancia dei guanti di sfida di classico ma c’è una sorpresa

Nel day time di Amici 20 in onda oggi, i ballerini Tommaso e Samuele hanno ricevuto una busta con una comunicazione molto importante da parte di Lorella Cuccarini. La maestra ha deciso di lanciare un guanto di sfida chiedendo ai ballerini di mettersi alla prova con una variazione di classico. La reazione dei ragazzi è stata chiaramente quella che ci si aspettava: non pensano di avere le carte in regola per poterlo fare e trovano che la sfida non sia equa. Sia Samuele che Tommaso non capiscono come Lorella possa aver pensato a questa sfida che li vedrebbe contrapposti ad Alessandro ma attendono di parlare con le loro insegnanti prima di capire il da farsi.

Ad Amici 20 la Peparini dice no al guanto di sfida

Veronica Peparini convoca subito Samuele per dirgli che può dormire sonni tranquilli perchè lei mai si sognerebbe di accettare una sfida simile. Direbbe si a un guanto solo se questo fosse equo e se rispettasse le doti di tutti perchè per lei la cosa più importante è fare spettacolo e bisogna farlo mettendo in evidenza le qualità di ogni ballerino, in tutti gli stili, non facendo notare ogni punto debole.

La maestra Celentano vuole accettare il guanto di sfida di Lorella Cuccarini

Per quanto riguarda invece la maestra Celentano, la sua posizione è chiara. Ha infatti spiegato a Tommaso che lei accetta qualsiasi sfida ma ascolta anche il suo parere. Il ballerino quindi ha manifestato tutti i suoi dubbi, visto che non crede di poterlo fare. “Essendo maggiorenne è una tua responsabilità ma da parte mia non avrai mai il mio sostegno. Io credo che la faresti male ma la faresti. Non avrai il mio appoggio se lo rifiuterai. Così si cresce affrontando le cose, perderai il punto pazienza…” ha detto la maestra Celentano al suo allievo. “Non andrai mai in scena con una cosa con cui ti sentirai comodo, pensaci” ha continuato Alessandra.

Le parole di Lorella Cuccarini: era tutto uno scherzo

“Mettervi alla prova su questo, sarebbe stata solo una mortificazione e voi non ve lo meritate” ha detto Lorella Cuccarini che ha mandato un video, sottolineando che qualsiasi insegnante dovrebbe solo volere i ragazzi brillare. La Cuccarini parla quindi di una provocazione lanciata per capire le reazioni di tutti. “Non ho mai pensato di mettervi in difficoltà” ha detto Lorella che ha voluto quindi rivelare subito che questi guanti di sfida non esistono.