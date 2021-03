E’ guerra sull’Isola: Awed e Gemma contro Gilles Rocca, chi uscirà?

Ultime news dall’Isola dei famosi 2021, come avrete visto nel day time in onda oggi 29 marzo 2021, si iniziano a creare delle dinamiche molto importanti e, dopo la diretta di giovedì si sono innescati diversi meccanismi. Al momento abbiamo visto quello che è accaduto a caldo, il giorno dopo la diretta. Per cui in questo fine settimana, potrebbe essere successo ancora di tutto! La sensazione però è che sull’Isola si sia creato il primo gruppetto formato da sole due persone e queste persone sono Vera Gemma e Awed. Entrambi hanno mostrato di non gradire molto la presenza di Gilles Rocca e neppure quando il giovane vincitore di Ballando con le stelle ha provato un chiarimento, le cose sono andate a buon fine. Gilles pensava che dietro la scelta di Awed di farsi da parte e di non parlare con lui ci fosse Vera ma poi, chiarendo con lo youtuber ha scoperto quello che realmente pensava. Inevitabile quindi che nel gruppo si è creata una vera e propria spaccatura con Gilles che si è sentito in qualche modo anche deluso dall’atteggiamento di Awed con il quale pensava di aver instaurato un bel rapporto. Ma in realtà, la reazione del giovane è stata parecchio inaspettata…

Si spacca il gruppo all’Isola dei famosi 2021: ecco le ultime news

Nel day time in onda il 29 marzo 2021, abbiamo visto Gill cercare di chiarire con quello che pensava fosse un suo amico. Gli ha chiesto come mai non si sia informato delle sue condizioni di salute una volta rientrato. Awed ha spiegato che non è interessato perchè Gilles ha messo una corazza che non si toglie e non fa conoscere la persona. Tra i due è nato uno scontro molto accesso che non è piaciuto a Rocca anche perchè Awed ha anche messo in mezzo la questione della violenza verbale usata contro Daniela Martani. E Gilles, sfogandosi con Elisa Isoardi, ha fatto notare che tutto questo non va bene. Inoltre ha sottolineato che Awed ha gli occhi cattivi e che non è vero che è la Gemma a manipolarlo in qualche modo ma lui ragiona con la sua testa…

Nel frattempo Awed ha discusso anche con Beppe Braida, del quale non ha capito l’atteggiamento e anche con Valentina Persia che lo ha invitato a dire le cose in faccia visto che quando Gilles è andato via per motivi di salute, lui ne è sembrato essere molto felice. La Persia ha inoltre ribadito a Vera Gemma che è arrivato il momento di fare qualcosa sull’Isola non solo di aprire e chiudere il sipario, facendo si che tutte le altre persone si debbano invece impegnare e faticare…

Chi uscirà nella diretta del 29 marzo?

Questa sera ci sarà una sorpresa per i naufraghi che scopriranno della presenza di Fariba, Ubaldo e della permanenza su Parasite Island di Brando Giorgi. Stando alle indiscrezioni, il concorrente che lascerà l’Isola per il televoto a tre, se la vedrà poi con un ballottaggio con Brando per capire chi alla fine, potrà restare in gioco!

E’ certamente un peccato che uno dei tre esca ma non dimentichiamoci che, se restasse Brando Giorgi, anche lui ha il dente parecchio avvelenato e potrebbe regalarci grandi soddisfazioni!