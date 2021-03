L’Isola dei Famosi 2021: Valentina Persia show fra imitazioni e crisi di pianto

La quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2021, andata in onda questa sera 29 marzo, ha visto come protagonista assoluta la barzellettiera Valentina Persia. La donna si è destreggiata senza grossi problemi fra pareri personali, litigate feroci ma anche momenti più teneri dovuto alla lontananza dalla sua famiglia, e in particolar modo da suoi due figli di cui sente la mancanza.

La serata l’ha aperta proprio Valentina Persia a causa di una grossa litigata scoppiata in settimana e sfociata anche in Palapa. L’argomento è sempre lo stesso: alcuni pochi naufraghi restano in panciolle tutto il giorno mentre i più volenterosi (come Valentina Persia e Gilles Rocca) si danno da fare per tutta la giornata per procacciare e cucinare il cibo per il resto della ciurma. La bomba è scoppiata fra Valentina Persia – una delle più laboriose – e Vera Gemma, che la barzellettiera ha etichettato come burattinaia di Awed e Miryea Stabile (il gruppetto dei poco operosi). Per spiegare al meglio la faccenda, Valentina Persia si è spesa anche in una divertente parodia di Vera Gemma in cui, però, appare come una voltagabbana.

L’Isola dei Famosi 2021: Valentina Persia show, fa l’imitazioni di Vera Gemma

Nella discussione fra Valentina Persia e Vera Gemma, la barzellettiera chiede ad Ilary Blasi se può spiegarsi meglio con una parodia della sua avversaria. E quindi, con molte moine, ha iniziato la sua parodia: “Allora, ragazzi, dovete stare tranquilli. Perché io voglio bene a tutti. Soprattutto alle donne. Tranquilli. Perché io non ce l’ho con nessuno, che tanto prima o poi saremo tutti in nomination. Spente le telecamere. Liberata la palapa. Aaaaargh! Ha fatto come… c’hai presente L’Esorcista?! Questo è uscito fuori di Vera Gemma”. In loop. #Isola 🏝️ pic.twitter.com/OcZD45HvCl — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 29, 2021

La parodia molto spiritosa è stata il pretesto per Valentina Persia di aumentare il carico delle accuse su Vera Gemma, rea di non fare molto per la sopravvivenza dei naufraghi de L’Isola dei Famosi: “Ora, scusate lo sfogo, quando Gilles è andato via ci siamo resi conto che con lui facevamo molte più cose. Cose che anche senza di lui NOI abbiamo fatto comunque, però. Mentre c’erti altri facevano Milano – Honduras Collezioni, facendo le sfilate con le calze parigine alle due e mezza del pomeriggio mentre noi lì pescavamo!”. Vera Gemma ha spiegato che usa calze lunghe per cercare di coprirsi le gambe dalle punture di zanzare e che, unendo l’utile al dilettevole, mette le parigine per apparire sexy in camera. La polemica si è placata poco dopo… quando Vera Gemma è stata eliminata dal televoto.

L’Isola dei Famosi 2021: Valentina Persia, crisi di pianto per i suoi figli

Durante le nomination segrete, infine, Valentina Persia ha dimostrato anche il suo lato più fragile. Parlando con Ilary Blasi, ha spiegato di sentire molto la mancanza dei suoi due figli, soprattutto di notte in quanto l’ultimo dopo che ha fatto ai suoi due pargoli sono dei cuscini dipinti a mano da lei stessa. A tal proposito, Valentina Persia ha parlato anche di alcuni periodi bui del passato legati alla sua maternità mal vissuta a causa di un forte periodo di depressione.